उज्जैन में स्कूल-कॉलेज हुआ नो जंक फूड जोन, 50 मीटर के दायरे में पिज्जा, बर्गर, समोसा, नूडल्स बेचने पर पाबंदी; निर्देश जारी

Ujjain News: मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्कूल या कॉलेज से 50 मीटर के दायरे में जंक फूड बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है. जिला प्रशासन की ओर से दुकानदारों और स्टॉल्स लगाने वालों को सख्स निर्देश दिया गया है कि स्कूल हावर्स में वे बिल्कुल भी जंक फूड ना बेचे. बच्चों में हेल्दी ईटिंग हेबिट को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला लिया गया है. वहीं अधिकारियों ने दुकानदारों को समझाइश दी है कि वे मंचूरियन, बर्गर, नूडल्स जैसे जंक फूड की जगह हेल्दी स्नैक्स की ओर शिफ्ट करें.

अब स्कूल कॉलेज के पास नहीं मिलेंगे स्ट्रीट फूड

उज्जैन में खाद्य विभाग की सख्ती देखी गई है. जिला प्रशासन के निर्देशों पर अब स्कूल कॉलेज के पास 50 मीटर के दायरे में स्ट्रीट फूड मिलते नजर नहीं आएंगे. छात्रों में हेलदी इटिंग की आदतों को विकसित करने और उन्हें नॉन-कम्युनिकेबल बीमारियों से बचाने के लिए खाद्य विभाग ने सख्त रूख अपनाया है. कई बार ऐसा होता है कि बच्चे छुट्टी के समय इन दुकानों से रोजाना फास्ट फूड का सेवन करते हैं, जो ना सिर्फ सेहत बल्कि मानसिक विकास पर भी असर करती है.

हेल्दी स्नैक्स की ओर शिफ्ट करें

विभाग के अधिकारियों ने हर एक दुकान की जांच की है और उन्हें समझाया कि निर्देश किस तरीके से फॉलो करना है. दुकानदारों को समझाइश दी कि वे मंचूरियन, बर्गर, नूडल्स जैसे जंक फूड की जगह हेल्दी स्नैक्स की ओर शिफ्ट करें. अगर वे फास्ट फूड बना भी रहें हैं तो इसमें हेल्दी ऑपशन की ओर बढ़ें जैसे मोटा अनाज, मल्टीग्रेन नूडल्स , भरपूर वैजिटेबल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं.

घरेलू गैस सिलिंडर उपयोग पर दर्ज हुई शिकायत

निरिक्षण करते वक्त अधिकारियों को कई दुकानों पर घरेलू गैस सिलिंडर उपयोग होते हुए मिलें है. मामले को संज्ञान में लेते हुए बसंत दत्त शर्मा,खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि इसकी जानकारी खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को दे दी गई है. आगे भी लगातार निरीक्षण और अवेयरनेस अभियान जारी रहेगा, ताकि बच्चों की सेहत सुरक्षित रह सके. रिपोर्ट: अनिमेष सिंह, उज्जैन

