/उज्जैन में शिप्रा आरती पर घमासान, महाकाल मंदिर समिति के विरोध में उतरे पंडे, रामघाट पर किया जल सत्याग्रह

राज्य चुनें
महाकाल की नगरी के पवित्र रामघाट पर इन दिनों प्रशासन और तीर्थ पुरोहितों के एक गुट के बीच महाआरती को लेकर संग्राम छिड़ा हुआ है. महाकाल मंदिर प्रबंध समिति द्वारा सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं को हरिद्वार जैसी भव्य और अलौकिक आरती का अनुभव कराने के लिए रामघाट पर नई व्यवस्था की शुरुआत की गई है, जिसका कांग्रेस नेता के पति और शिप्रा नदी के पंडा राजेश त्रिवेदी के नेतृत्व में लगातार विरोध किया जा रहा है. राजेश त्रिवेदी के नेतृत्व में पंडा समिति पिछले तीन दिनों से इस आयोजन के खिलाफ अड़ी हुई है और अपनी जिद के चलते प्रशासनिक कामकाज में लगातार बाधा उत्पन्न कर रही है.
शनिवार शाम को जब महाकाल मंदिर समिति के बटुकों ने रामघाट पर नियत स्थान पर आरती शुरू करने की कोशिश की, तो स्थिति पूरी तरह तनावपूर्ण हो गई. दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और पंडा समिति से जुड़े लोगों ने जमकर हंगामा किया. एक दिन पहले भी इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस प्रशासन के साथ तीखी झड़प की थी. बिगड़ते हालातों और कानून-व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को मौके पर हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, जिसके बाद पंडा समिति के लोगों को वहां से हटाया गया और महाकाल मंदिर समिति के बटुकों ने पुलिस सुरक्षा के बीच पूरी भव्यता के साथ शिप्रा आरती संपन्न की विरोध के इसी क्रम में पुलिस कार्रवाई के ठीक तीसरे दिन राजेश त्रिवेदी ने कड़ा रुख अपनाते हुए रामघाट पर राणो जी के सामने स्थित घाट पर मां शिप्रा के जल के बीच खड़े होकर एक घंटे तक जल सत्याग्रह कर दिया.
'रामघाट पर भव्या आरती जारी रहेगी'
महाकाल मंदिर प्रबंध समिति और जिला प्रशासन का साफ कहना है कि रामघाट पर शुरू की गई इस नई व्यवस्था का उद्देश्य उज्जैन आने वाले लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को विश्वस्तरीय और भव्य धार्मिक अनुभव कराना है. एसडीएम पवन बारिया के अनुसार, आगामी सिंहस्थ महापर्व को देखते हुए यह एक दूरदर्शी कदम है, जिससे शहर की धार्मिक पर्यटन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके. प्रशासन ने दो टूक स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी व्यक्ति या गुट को धार्मिक आयोजनों के नाम पर मनमानी करने और विकास कार्यों में अंगा अड़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी और नियमों के तहत आरती का यह भव्य सिलसिला लगातार जारी रहेगा.
रामघाट पर विरोध से गरमाई सियासत
दूसरी ओर पुलिस कार्रवाई के बाद उपजे असंतोष के चलते राजेश त्रिवेदी और उनके समर्थकों द्वारा इस तरह के धार्मिक आयोजनों का विरोध करना पूरी तरह अनुचित और गलत है. जानकारों और शहरवासियों का मानना है कि महाकाल मंदिर समिति द्वारा व्यवस्थाओं को बेहतर और पारदर्शी बनाने के प्रयास में टांग अड़ाना शहर के विकास और श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ है. राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते परंपरा का हवाला देकर प्रशासनिक कार्यों में बाधा डालना किसी भी दृष्टि से न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता. पंडा समिति के इस विरोध को विशुद्ध रूप से राजनीतिक रंग देने का प्रयास माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस नेत्री के पति द्वारा इस प्रकार की अड़ंगेबाजी से स्थानीय सियासत गरमा गई है. फिलहाल प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और रामघाट पर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके.
मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेट