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उज्जैन में शिप्रा आरती पर घमासान, महाकाल मंदिर समिति के विरोध में उतरे पंडे, रामघाट पर किया जल सत्याग्रह

उज्जैन के रामघाट पर नई महाआरती व्यवस्था को लेकर प्रशासन और पंडा समित आमने-सामने हैं. कांग्रेस नेता के पति और शिप्रा नदी के पंडा राजेश त्रिवेदी के नेतृत्व में पंडा समिति पिछले तीन दिनों से इसका विरोध कर रही है.

Written ByAnimesh SinghEdited ByPooja
Published: Aug 09, 2026, 12:12 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 12:12 PM IST
उज्जैन में शिप्रा आरती पर घमासान, महाकाल मंदिर समिति के विरोध में उतरे पंडे, रामघाट पर किया जल सत्याग्रह

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Animesh Singh

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अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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