/उज्जैन में शिप्रा आरती पर घमासान, महाकाल मंदिर समिति के विरोध में उतरे पंडे, रामघाट पर किया जल सत्याग्रह

शनिवार शाम को जब महाकाल मंदिर समिति के बटुकों ने रामघाट पर नियत स्थान पर आरती शुरू करने की कोशिश की, तो स्थिति पूरी तरह तनावपूर्ण हो गई. दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और पंडा समिति से जुड़े लोगों ने जमकर हंगामा किया. एक दिन पहले भी इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस प्रशासन के साथ तीखी झड़प की थी. बिगड़ते हालातों और कानून-व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को मौके पर हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, जिसके बाद पंडा समिति के लोगों को वहां से हटाया गया और महाकाल मंदिर समिति के बटुकों ने पुलिस सुरक्षा के बीच पूरी भव्यता के साथ शिप्रा आरती संपन्न की विरोध के इसी क्रम में पुलिस कार्रवाई के ठीक तीसरे दिन राजेश त्रिवेदी ने कड़ा रुख अपनाते हुए रामघाट पर राणो जी के सामने स्थित घाट पर मां शिप्रा के जल के बीच खड़े होकर एक घंटे तक जल सत्याग्रह कर दिया.