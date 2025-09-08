उज्जैन हादसा: 36 घंटे सर्चिंग के बाद भी नहीं मिले SI-कॉन्स्टेबल, 72 लोगों की टीम 2 दिन से जुटी
उज्जैन

उज्जैन हादसा: 36 घंटे सर्चिंग के बाद भी नहीं मिले SI-कॉन्स्टेबल, 72 लोगों की टीम 2 दिन से जुटी

Ujjain Accident: उज्जैन में शनिवार की शाम पुलिस की एक कार शिप्रा नदी में गिरी थी, जिसमें 3 पुलिसकर्मी थे, जिनमें एक का शव मिल गया है, लेकिन दो की तलाश पिछले 36 घंटे से लगातार जारी है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 08, 2025, 11:31 AM IST
उज्जैन में तीसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी
उज्जैन में तीसरे दिन भी सर्च ऑपरेशन जारी

Ujjain News: उज्जैन में शनिवार को एक बड़ा हादसा हुआ था, जहां शिप्रा नदी में पुलिस की एक कार गिर गई थी, जिसमें उन्हेल थाना प्रभारी अशोक शर्मा और उनके साथ एसआई मदनलाल निमामा और कॉन्स्टेबल आरती पाल थी. जैसे ही इस घटना की जानकारी पुलिस को लगी तो तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था. जहां रविवार को अशोक शर्मा का शव मिल गया था, लेकिन 36 घंटे बीत जाने के बाद भी एसआई मदनलाल निमामा और कॉन्स्टेबल आरती पाल की अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है. एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार उनकी तलाश में जुटी हैं.

शिप्रा नदी में तीसरे दिन भी रेस्क्यू जारी 

शिप्रा नदी में तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है. एनडीआरएफ की 30 सदस्यीय, होमगार्ड के 20 से अधिक जवान और शिप्रा तैराक दल के करीब 22 गोताखोर लापता पुलिसकर्मियों की तलाश में जुटे हुए हैं. करीब 72 लोगों की टीम पिछले 36 घंटे से लगातार जुटी है. रविवार को दिनभर चले सघन रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद कोई सफलता नहीं मिली थी, और शाम के बाद अंधेरा होने पर ऑपरेशन रोकना पड़ा था. लेकिन सोमवार सुबह होते ही ऑपरेशन फिर से शुरू कर दिया गया था. 

ये भी पढ़ेंः उज्जैन में शिप्रा नदी पर बने ब्रिज से गिरी कार में थे तीन पुलिसकर्मी, TI का शव मिला

शनिवार रात को अचानक गिरी थी कार 

शनिवार रात एक सरकारी कार में सवार होकर तीनों पुलिसकर्मी उज्जैन जिले के उन्हेल थाना क्षेत्र में गश्त के लिए निकले थे, रास्ते में कार अनियंत्रित होकर शिप्रा नदी में जा गिरी. हादसेका सीसीटीवी मोबाइल फुटेज सामने आया है, जिसमें कार को पानी में समाते देखा जा सकता है. बताया जा रहा है कि कार कॉन्स्टेबल आरती पाल चला रही थी. रविवार सुबह करीब 8 बजे उन्हेल थाना प्रभारी अशोक शर्मा का शव घटनास्थल से लगभग 4 किलोमीटर दूर बरामद किया गया, शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे. 

शिप्रा का बहाव तेज 

पिछले कुछ दिनों से उज्जैन में लगातार बारिश का दौर जारी है, ऐसे में शिप्रा नदी का बहाव तेज बना हुआ है, जिससे ऑपरेशन में सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है. वहीं बहाव तेज होने के चलते दूर तक सर्चिंग भी चलाई जा रही है. उज्जैन प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा है, जिले के कलेक्टर और एसपी खुद स्थिति की निगरानी कर रहे है. SDRF और अन्य स्थानीय एजेंसियों को भी अलर्ट रखा गया है. 

ये भी पढ़ेंः एमपी के सबसे बड़े औद्योगिक इलाके में गैस रिसाव से 3 की मौत, हादसे से मचा हड़कंप

Ujjain AccidentUjjain Accident Update

;