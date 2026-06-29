/सिंहस्थ 2028: 3000 हेक्टेयर में होगी पार्किंग...AI तकनीक से संभाली जाएगी श्रद्धालुओं की भीड़, सुरक्षा के खास इंतजाम

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Simhastha 2028: सिंहस्थ महाकुंभ-2028 की तैयारियों में इस बार अत्याधुनिक तकनीक और विशाल पार्किंग व्यवस्था पर विशेष फोकस किया जा रहा है. उज्जैन रेंज के एडीजी राकेश गुप्ता ने बताया कि बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए करीब 3000 हेक्टेयर क्षेत्र में पार्किंग विकसित की जा रही है. इसके साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित निगरानी प्रणाली और बड़ी संख्या में ड्रोन का उपयोग कर भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जाएगा.
एडीजी राकेश गुप्ता ने कहा कि सिंहस्थ के दौरान सबसे बड़ी चुनौती लाखों श्रद्धालुओं के वाहनों का सुचारु पार्किंग प्रबंधन रहेगा. इसके लिए लगभग 3000 हेक्टेयर क्षेत्र में पार्किंग स्थल विकसित किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि केवल पार्किंग बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि वाहनों का व्यवस्थित संचालन भी बड़ी जिम्मेदारी होगी, जिस पर विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जा रही है.
एडीजी राकेश गुप्ता ने दी जानकारी
एडीजी ने बताया कि इस बार सिंहस्थ में AI आधारित तकनीकों का व्यापक उपयोग किया जाएगा. आई-ट्रिपल-सी (I-CCC) से जुड़े AI टूल्स के माध्यम से स्थिति पर लगातार नजर रखी जाएगी, जिससे समय रहते अलर्ट मिल सके और किसी भी संभावित समस्या का तुरंत समाधान किया जा सके. इसके अलावा बड़ी संख्या में ड्रोन तैनात कर भीड़, यातायात और सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की जाएगी, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सके.
AI देगा मौसम की जानकारी
इसके साथ ही, सिहंस्थ 2028 को मौसम से जुड़ी चुनौतियों से बचाने के लिए कई आधुनिक उपाय किए जा सकते हैं. मेले के मैदान में लगे रियल-टाइम मौसम स्टेशन लगातार मौसम की जानकारी देते रहेंगे. एडवांस्ड डॉप्लर रडार सिस्टम तूफान और बारिश के बारे में पहले से चेतावनी देंगे, जबकि AI-आधारित फोरकास्टिंग सटीक और स्थानीय अलर्ट जारी करेगी. तीर्थयात्रियों को मोबाइल मैसेज, LED स्क्रीन और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के जरिए तुरंत जानकारी मिलेगी. इसके अलावा, ज्यादा मजबूती और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए टेंट, शेल्टर, बिजली के खंभे और घाट जैसे ढांचों को और मजबूत किया जाएगा.
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