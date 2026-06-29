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सिंहस्थ 2028: 3000 हेक्टेयर में होगी पार्किंग...AI तकनीक से संभाली जाएगी श्रद्धालुओं की भीड़, सुरक्षा के खास इंतजाम

Simhastha 2028: उज्जैन में सिंहस्थ महाकुंभ-2028 की तैयारियों में आधुनिक तकनीक पर जोर दिया जा रहा है, श्रद्धालुओं के लिए करीब 3000 हेक्टेयर में पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, जबकि सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए AI आधारित निगरानी प्रणाली के जरिए हर गतिविध पर नजर रखी जाएगी.

Written ByAnimesh SinghEdited By:Pooja
Published: Jun 29, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 02:17 PM IST
सिंहस्थ 2028: 3000 हेक्टेयर में होगी पार्किंग...AI तकनीक से संभाली जाएगी श्रद्धालुओं की भीड़, सुरक्षा के खास इंतजाम
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Animesh Singh

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अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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