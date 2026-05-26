सिंहस्थ 2028 की तैयारियां तेज: हाईटेक सुरक्षा के लिए तैयार हो रहे पुलिस मास्टर ट्रेनर्स, ड्रोन सर्विलांस और भीड़ प्रबंधन पर फोकस

ujjain simhastha 2028: धार्मिक नगरी उज्जैन में सिंहस्थ 2028 को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अब जमीन पर दिखाई देने लगी हैं. करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए उज्जैन पुलिस ने “Training of Trainers (TOT)” कार्यक्रम की द्वितीय बैच का शुभारंभ किया. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आधुनिक तकनीक आधारित पुलिसिंग, भीड़ प्रबंधन, साइबर मॉनिटरिंग, ड्रोन सर्विलांस, ट्रैफिक कंट्रोल और आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा.

पुलिस सामुदायिक भवन उज्जैन में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेशभर से आए पुलिस अधिकारी शामिल हुए. यहां तैयार किए जा रहे मास्टर ट्रेनर्स आगे अपने-अपने जिलों में पुलिस बल को प्रशिक्षित करेंगे, ताकि सिंहस्थ 2028 के दौरान सुरक्षा और व्यवस्थाएं अधिक प्रभावी तरीके से संचालित की जा सकें. कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के आगमन, दीप प्रज्वलन और मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ. इस दौरान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक इंटेलिजेंस ए.साई मनोहर, उप पुलिस महानिरीक्षक कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था अंशुमान सिंह और तरुण नायक, उज्जैन रेंज डीआईजी नवनीत भसीन, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा, पीटीएस पुलिस अधीक्षक मनीषा पाठक सोनी तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुरु प्रसाद पाराशर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

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तैयार हो रहे पुलिस मास्टर ट्रेनर्स

उज्जैन रेंज के डीआईजी नवनीत भसीन ने स्वागत उद्बोधन में कहा कि सिंहस्थ जैसे विशाल धार्मिक आयोजन में पुलिस प्रशिक्षण की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है. उन्होंने कहा कि आधुनिक चुनौतियों को देखते हुए तकनीकी रूप से दक्ष पुलिस बल तैयार करना समय की आवश्यकता है. वहीं पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया. उन्होंने पिछले सिंहस्थ के अनुभवों, संभावित चुनौतियों और आगामी व्यवस्थाओं की रणनीतियों पर विस्तार से जानकारी साझा की. प्रस्तुतीकरण में विशेष रूप से भीड़ नियंत्रण, सुरक्षा निगरानी और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया. उज्जैन पुलिस का यह प्रशिक्षण अभियान आने वाले सिंहस्थ को सुरक्षित, व्यवस्थित और तकनीक-सक्षम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

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