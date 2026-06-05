3 साल से फरार तस्कर का 'मंगल' हुआ भारी, उज्जैन में पूजा के बीच ही उठा ले गई राजस्थान ANTF

Smuggler Arrested in Ujjain-मध्यप्रदेश के उज्जैन में राजस्थान पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. राजस्थान की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने 25 हजार रुपए के इनामी तस्कर राकेश जाट को मंगलनाथ मंदिर परिसर से गिरफ्तार किया है. आरोपी पिछले तीन साल से पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था. हैरानी की बात यह है कि जब पुलिस ने उसे पकड़ा, तब वह मंदिर में अपनी कुंडली का दोष मिटाने के लिए पूजा करवा रहा था.

पंडित की सलाह ने पहुंचाया जेल

जानकारी के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी राकेश जाट(33) मध्यप्रदेश के नीमच जिले का रहने वाला है. लगातार तीन साल से फरार रहने के कारण वह मानसिक तनाव में रहने लगा था. इस दौरान उसने एक पंडित को अपनी कुंडली दिखाई, तो पंडित ने बताया कि उसकी कुंडली में कालसर्प दोष है. पंडित ने इस दोष को दूर करने के लिए उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर में विशेष पूजा कराने की सलाह दी. इसी सलाह को मानकर वह बुधवार को उज्जैन पहुंचा था. यही सलाह उसे भारी पड़ गई.

पूजा के बीच पुलिस ने उठाया

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शातिर तस्कर राकेश जाट उज्जैन में छिपा हुआ है. इसके बाद राजस्थान पुलिस की टीम सादे कपड़ों में श्रद्धालु बनकर महाकाल मंदिर और उसके आसपास के इलाकों में फैल गई. जब टीम मंगलनाथ मंदिर क्षेत्र में पहुंची, तो वहां राकेश हवन-पूजन करता हुआ दिखाई दिया. पुलिस ने तुरंत घेराबंदी की और उसे दबोच लिया. कार्रवाई इतनी तेजी से हुई कि जब तक राकेश कुछ समझ पाता, पुलिस उसे गाड़ी में बैठाकर जयपुर के लिए रवाना हो चुकी थी.

Add Zee News as a Preferred Source

बार-बार बदलता था ठिकाने

ANTF के आईजी विकास कुमार ने बताया कि जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने राकेश जाट पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था. वह पुलिस से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था. अपनी पहचान छिपाने के लिए वह बार-बार अपना मोबाइल नंबर बदल देता था. राकेश ज्यादातर समय अपना फोन बंद ही रखता था, जिससे पुलिस उसे ट्रेस नहीं कर पा रही थी.

डिप्लोमा होल्डर है आरोपी

पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि राकेश जाट पढ़ा-लिखा है और उसके पास एक प्रोफेशनल डिप्लोमा भी है. इसके बावजूद, जल्दी और ज्यााद पैसा कमाने के लालच में वह करीब 10 साल पहले मादक पदार्थों की तस्करी के धंधे में उतर गया. धीरे-धीरे वह एक अंतरराज्यीय तस्कर बन गया. उसके खिलाफ राजस्थान और मध्यप्रदेश के कई थानों में गंभीर मामले दर्ज हैं और देश के कई बड़े तस्करों से उसके संबंध रहे हैं.

यह भी पढ़ें-महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं से वसूली, 2500 लेते रंगे हाथ पकड़े गए आरोपी, FIR दर्ज

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!