बच्चों की जगह आंगनवाड़ी में खेल रहे हैं जहरीले सांप, डर के चलते आना छोड़ा, उज्जैन का मामला
Ujjain News-उज्जैन के वार्ड क्रमांक 16 में एक आंगनवाड़ी में सांपों के डर से कार्यकर्ता और बच्चे सहमे हुए हैं. यहां हर दूसरे दिन आंगनवाड़ी में सांप रेंगते हुए नजर आते हैं. सांपों के डर से बच्चों ने आना छोड़ दिया है. मजबूरी में दूसरी जगह आंगनवाड़ी संचालित की जा रही है.

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 11, 2025, 06:09 PM IST
MP News-मध्यप्रदेश के उज्जैन शहर में एक आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता और बच्चों में सांपों का डर बैठ गया है. कार्यकर्ता और बच्चे डर से सहमे हुए हैं. आंगनवाड़ी में आए दिन सांप एक से दूसरे कमरे में रेंगते हुए नजर आते हैं. यहां स्थिति यह बन गई है कि आंगनवाड़ी का ताला खोलने में डर लगने लगा है. सांपों के डर से बच्चों ने यहां आना तक बंद कर दिया है. 

कुछ दिन से आंगनवाड़ी पर ताले पड़े हैं. मजबूरी में इस आंगनवाड़ी केंद्र को नजदीक की आंगनवाड़ी में संचालित करना पड़ रहा है. 

सांपों के खतरे का साया
यह पूरा मामला उज्जैन के वार्ड क्रमांक 16 स्थित आंगनवाड़ी केंद्र का है. इस आंगनवाड़ी केंद्र में सांपों का खतरा लगातार मंडरा रहा है. आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रीति गौड़ और सरस्वती आंठिया ने महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी को पत्र लिखकर आंगनवाड़ी में सांपों के निकलने की जानकारी दी है. 

कमरों में दिखाई देते हैं सांप
पत्र में बताया गया है कि सुबह जब आंगनवाड़ी का ताला खोलकर प्रवेश करते हैं तो विषैले सांप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हुए दिखाई देते हैं. ऐसा घटनाएं आए दिन यहां हो रही है. आंगनवाड़ी के कमरे की जमीन पर कई सुराख हैं, जिनमें सांप रहते हैं. यहां आने वाले छोटे बच्चों के साथ कभी भी कोई हादसा हो सकता है. 

संचालन करने में जताई असमर्थता
कार्यकर्ताओं ने ऐसी स्थिति में आंगनवाड़ी के संचालन में असमर्थता जताई है. सुपरवाइजर ज्योत्सना दीक्षित ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत इस आंगनवाड़ी को अस्थायी रूप से नजदीक की आंगनवाड़ी में शिफ्ट कर दिया गया है. इस आंगनवाड़ी केंद्र से करीब 60 बच्चे जुड़े हुए हैं. 

