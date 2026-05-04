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बीकॉम का पेपर देने पहुंची बीटेक की छात्रा...सपना की जगह प्रिशा ने थामी कलम, भारी पड़ गई डील!

Ujjain News-उज्जैन में फर्जी तरीके से पेपर दिलवाने वाले गैंग का खुलासा हुआ है. इंदौर से आई छात्रा दूसरी छात्रा की जगह पेपर देती हुई पकड़ी गई. पकड़ी गई छात्रा को पुलिस को सौंप दिया गया है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: May 04, 2026, 02:58 PM IST
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बीकॉम का पेपर देने पहुंची बीटेक की छात्रा...सपना की जगह प्रिशा ने थामी कलम, भारी पड़ गई डील!

Ujjain Impersonation in Examination-मध्यप्रदेश के उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में बीकॉम परीक्षा के दौरान फर्जी तरीके से परीक्षा दिलाने के मामले का खुलासा हुआ है. यहां एक छात्रा दूसरी छात्रा की जगह पेपर देते हुए पकड़ी गई है. सोमवार को हुई बीकॉम 6वें सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान यह खुलासा हुआ. फर्जी छात्रा के पकड़ाने के बाद जब अधिकारियों ने पूछताछ के लिए असली छात्रा के मोबाइल पर कॉल किया, तो उसका फोन बंद मिला. पकड़ी गई छात्रा ने खुद को बीटेक स्टूडेंट बताया है. इस घटना ने विश्वविद्यालय की परीक्षा व्यवस्था  पर सवाल उठा दिए हैं. 

सूचना मिलने पर की गई जांच
जानकारी के अनुसार, एनएसयूआई के अध्यक्ष को जानकारी मिली थी कि एक छात्रा की जगह कोई और परीक्षा देने पहुंचेगा. सूचना मिलने पर उन्होंने परीक्षा केंद्र पर अधिकारियों को इसकी जानकारी दी. जांच में क्लास नंबर-10 की A-1 सीट पर बैठी छात्रा के दस्तावेज और फोटो का मिलान किया गया, जिसमें गड़बड़ी सामने आई. 

बीटेक छात्रा दे रही बीकॉम की परीक्षा
पूछताछ में युवती ने अपना नाम प्रिशा साहू बताया, उसने बताया कि वह इंदौर की रहने वाली है और बीटेक की छात्रा है. उसने बताया कि उसकी पहचान ऋषभ नाम के युवक से है, जिसकी बहन सपना भदौरिया की जगह उसे परीक्षा देने बुलाया. सपना ने उस पर दबाव बनाया और कहा कि फिलहाल मेरी जगह पेपर दे दो, बाकी डील बाद में समझ लेंगे. 

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पेपर में कुछ भी लिखने को कहा
ऋषभ ने उसे भरोसा दिलाया कि पहले भी वह तीन बार ऐसा काम कर चुका है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी. हैरानी करने वाली बात यह है कि बीटेक की छात्रा बीकॉम का पेपर देने के लिए बैठ भी गई. प्रिशा ने बताया कि उससे कहा गया था कि परीक्षा हॉल में बैठक कॉपी में कुछ भी लिख देना. आगे की व्यवस्था संभालने का भरोसा दिया गया था. इसके पीछे संगठित गिरोह की आशंका जताई जा रही है. फिलहाल कॉलेज प्रबंधन ने युवती को पुलिस को सौंप दिया है. मामले की जांच की जा रही है.

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