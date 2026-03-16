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कनाडा में उज्जैन के छात्र की हत्या, आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भी जांच जारी, प्रक्रिया पूरी होने पर ही मिलेगा शव

Ujjain Youth Murder News: उज्जैन के युवक गुरकीरत सिंह मनोचा की कनाडा में हत्या के मामले में पुलिस ने दो-तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कुछ अन्य की तलाश जारी है. जांच पूरी होने तक शव परिजनों को नहीं सौंपा जाएगा, वहीं कनाडा प्रशासन और स्थानीय समुदाय परिवार की मदद कर रहे हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 16, 2026, 09:57 PM IST
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Ujjain Youth Murder News
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Canada Murder Case: उज्जैन के 25 वर्षीय युवक गुरकीरत सिंह मनोचा की कनाडा में हुई हत्या के मामले में अब नई जानकारी सामने आई है. मृतक के पिता गुरजीत सिंह मनोचा ने बताया कि वहां की पुलिस जांच में अब तक दो-तीन आरोपियों को पकड़ा जा चुका है, जबकि कुछ अन्य लोगों की तलाश अभी जारी है. इसी कारण जांच पूरी होने तक फिलहाल गुरकीरत का शव परिजनों को नहीं सौंपा जाएगा.

उज्जैन के देवास रोड स्थित पार्श्वनाथ सिटी निवासी गुरजीत सिंह मनोचा ने बताया कि कनाडा में प्रशासन और स्थानीय समुदाय का परिवार को काफी सहयोग मिल रहा है. उन्होंने बताया कि वहां रहने वाले उनके भतीजे ने फोन कर जानकारी दी कि गुरकीरत ने अपने व्यवहार और काम से वहां लोगों का दिल जीत लिया था.

उससे बहुत प्रेम करते थे 
पिता ने बताया कि गुरकीरत जिस वॉलमार्ट में काम करता था, वहां के कर्मचारियों और प्रबंधन ने उसकी याद में एक दिन के लिए स्टोर बंद रखा. गुरजीत सिंह ने कहा कि बेटे के चले जाने का दुख तो है, लेकिन यह जानकर संतोष मिलता है कि उसने अपने व्यवहार से वहां लोगों का दिल जीता और सभी उससे बहुत प्रेम करते थे.

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पंजाबी ट्रांसलेटर नियुक्त
गुरजीत सिंह ने बताया कि अब तक जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार पुलिस तेजी से जांच कर रही है और आरोपियों को पकड़ने की कार्रवाई जारी है. भाषा संबंधी दिक्कत को देखते हुए जांच में मदद के लिए पंजाबी ट्रांसलेटर भी नियुक्त किए गए हैं, ताकि पूरे मामले को ठीक तरह से समझा और पुष्टि की जा सके.

सरकार को दी जानकारी
उन्होंने कहा कि बेटे का किसी से कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं था. जिन लोगों के बीच विवाद था वह उनका आपसी मामला हो सकता है, लेकिन गुरकीरत का उससे कोई संबंध नहीं था और वह केवल पढ़ाई और काम में लगा रहता था. परिवार ने इस मामले में भारत सरकार और मध्यप्रदेश सरकार को भी ईमेल के माध्यम से जानकारी भेजी है. परिजन अभी सभी संभावित विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, जिनमें कनाडा जाकर प्रक्रिया पूरी करना, शव को भारत लाना या वहां अंतिम संस्कार करना भी शामिल है.

नियमों का पालन करना 
मृतक के पिता ने यह भी बताया कि विदेश में इस तरह की प्रक्रिया पूरी करने में कुछ खर्च भी आ सकता है. उनके अनुसार वहां के जो नियम और प्रक्रियाएं हैं, उनका पालन करना पड़ेगा और संबंधित फीस भी देनी पड़ सकती है. इसलिए परिवार अभी सभी विकल्पों के साथ प्रक्रिया को समझते हुए आगे बढ़ रहा है.

गहरे सदमें में पूरा परिवार 
गुरजीत सिंह ने बताया कि अभी तक सरकार की ओर से आर्थिक सहायता या किसी विशेष अनुमति की कोई आधिकारिक सूचना उन्हें नहीं मिली है, हालांकि कई लोग प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है कि आगे मदद मिलेगी. पिता ने भावुक होकर कहा कि उनका बेटा बेहद सरल और मिलनसार स्वभाव का था. वह बड़े सपने लेकर पढ़ाई के लिए विदेश गया था और परिवार को उससे बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन इस घटना ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है.

मामले की जांच में जुटी
वहीं कनाडा में मौजूद परिवार के अन्य सदस्यों का कहना है कि गुरकीरत की हत्या भारतीय मूल के ही कुछ लोगों द्वारा किए जाने की बात सामने आ रही है. हालांकि, पूरे मामले की आधिकारिक पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी और फिलहाल कनाडा पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है.

रिपोर्टः अनिमेष सिंह, उज्जैन

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