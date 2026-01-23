तराना में अग्नि तांडव, उपद्रवियों ने फैलाई दहशत, यात्री बस को किया आग के हवाले, कई वाहनों में की तोड़फोड़

Tarana Bus Stand Incident-मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले के तराना में सांप्रदायिक तनाव की आग बुझने की बजाय शुक्रवार को भड़क गई. बजरंग दल के नेता सोहेल ठाकुर पर हुए जानलेवा हमले के बाद उपद्रवियों ने तराना को हिंसा की आग की झोंक दिया. इस पूरी घटना में सबसे खौफनाक मंजर शुक्रवार को दिखाई दिया, जहां उपद्रवियों ने एक यात्री बस को बीच सड़क पर आग के हवाले कर दिया. बस जलकर पूरी तरह से खाक हो गई. फिलहाल पूरी शहर में धारा 144 लागू है, पुलिस लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रही है. चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है.

बसों को बनाया निशाना

गुरुवार रात शुरू हुए विवाद ने शुक्रवार को तब हिंसक मोड़ ले लिया जब आक्रोशित भीड़ सड़कों पर उतर आई. तराना ने उपद्रवियों ने बस स्टैंड के पास एक यात्री बस को घेर लिया बस सड़क किनारे खड़ी हुई थी.उपद्रवियों ने बस को आग के हवाले कर दिया. आग इतनी भीषण थी कि चंद ही मिनटों में बस लोहे के कंकाल में तब्दील हो गई. धुएं का काला गुबार आसमान में छा गया, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरा मच गई. धुएं का गुबार दूर से दिखाई दे रहा था. Zee News की ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक, बस के अंदर पत्थर भी मिले हैं, जिससे साफ है कि आग लगाने से पहले उस पर जमकर पथराव किया गया था.

बस में मिले पत्थर

जी मीडिया संवाददाता अनिमेष ने सीधे उस बस के अंदर से रिपोर्ट, जिसे उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया. अनिमेष ने बताया कि गुरुवार रात के विवाद के बाद शुक्रवार सुबह तराना में शांति तो दिख रही थी और चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात थी, लेकिन यह शांति महज एक छलावा साबित हुई. उपद्रवियों ने यात्री बस को निशाना बनाया, पहले इसके कांच फोड़े गए, पत्थर बरसाए गए और फिर इसे आग के हवाले कर दिया गया, बस के अंदर पत्थर मौजूद हैं जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हमला सुनियोजित था. अनिमेष जब रिपोर्टिंग कर रहे थे, तब बस से धुआं उठ रहा था और उसकी आग बुझाई ही गई थी.

तोड़फोड़ और पत्थरबाजी से दहला इलाका

आगजनी की यह घटना केवल एक बस तक सीमित नहीं रही. उग्र भीड़ ने क्षेत्र में खड़ी करीब 13 अन्य बसों में भी जमकर तोड़फोड़ की. बसों के कांच चकनाचूर कर दिए गए और उनके अंदरुनी हिस्सों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया. बस स्टैंड के अलावा रिहायशी इलाकों में भी पत्थरबाजी की खबरे सामने आई हैं. चश्मदीदों के अनुसार, 8 से 10 युवकों की टोली गलियों में घुसकर घरों पर ईंड-पत्थर बरसा रही थी, जिससे खिड़कियों के कांच टूट गए और लोग जान बचाने के लिए घरों में दुबक गए.

