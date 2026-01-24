Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3084302
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

तराना में तनाव: पथराव में कई घायल, दो दिन चला उपद्रव...15 लोग गिरफ्तार, नकाब पहनकर आए थे उपद्रवी

Ujjain News: उज्जैन के तराना में बजरंग दल के नगर मंत्री सोहेल ठाकुर पर हमले के बाद हालात बिगड़ गए. गुरुवार रात को शुरू हुआ तनाव शुक्रवार को हिंसा में बदल गया. इस घटना के सिलसिले में अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 24, 2026, 06:32 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तराना में तनाव: पथराव में कई घायल, दो दिन चला उपद्रव...15 लोग गिरफ्तार, नकाब पहनकर आए थे उपद्रवी

Ujjain Tarana Violence 2026: उज्जैन जिले का तराना इलाका गुरुवार रात को हिंसा की चपेट में आ गया, जब बजरंग दल के  नगर मंत्री सोहिल ठाकुर पर हमला हुआ. इस घटना के विरोध में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया और दोषियों के घरों को गिराने की मांग की. शुक्रवार सुबह से ही माहौल तनावपूर्ण रहा, जो दोपहर तक अशांति में बदल गया. चश्मदीदों के मुताबिक, नकाबपोश दंगाइयों ने तकिया गली और मालीपुरा जैसे इलाकों में घरों पर पत्थर फेंके, जिससे कई लोग घायल हो गए. अब तक की रिपोर्ट के अनुसार इस घटना के सिलसिले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

यह भी पढ़ें: उज्जैन में बवाल की इनसाइड स्टोरी! दो गुटों में झड़प, बसों में आगजनी-पथराव और तनाव; जानें क्या है वजह

 

Add Zee News as a Preferred Source

नकाब पहनकर आए थे उपद्रवी- प्रत्यक्षदर्शी
हिंसा इतनी भयानक थी कि यह यहीं नहीं रुकी. भीड़ ने पूर्व पार्षद आज़ाद खान की कबाड़ की दुकान और खालिक शाह की बस में आग लगा दी. आगजनी की इन घटनाओं से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी, और आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को काफी मशक्कत करनी पड़ी. हालांकि गुरुवार रात की घटना के बाद पुलिस ने स्थिति को काबू में कर लिया था, लेकिन शुक्रवार को फिर से सुबह नारे लगाए गए और पत्थरबाजी भी की गई. पुलिस ने सतर्कता बढ़ाते हुए फोर्स बढ़ाई और शाम को फ्लैग मार्च किया, लेकिन रात करीब 9 बजे मदारवाड़ से मालीपुरा की तरफ फिर से पत्थर फेंके गए. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उपद्रवी नकाब पहने हुए थे.

कलेक्टर और एसपी ने संभाली कमान
हालात की गंभीरता को देखते हुए, प्रशासन ने रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है. कलेक्टर नीरज सिंह और SP प्रदीप शर्मा खुद तराना पहुंचे और रात भर वहीं रुकने का फैसला किया. पुलिस ने अब तक 15 दंगाइयों को हिरासत में लिया है. अधिकारियों का कहना है कि CCTV फुटेज की जांच की जा रही है, और शांति भंग करने के लिए जिम्मेदार किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. फिलहाल पूरा इलाका पुलिस की निगरानी में है, और स्थिति पर कड़ी नज़र रखी जा रही है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

ujjain newsmp news

Trending news

bister Maoists
माओवादी संगठन में बड़ी टूट, लेडी कमांडर समेत 55 लाख के 4 माओवादी पहुंचे जगदलपुर...
ujjain news
तराना में तनाव: पथराव में कई लोग घायल, दो दिन चला उपद्रव...नकाब पहनकर आए थे उपद्रवी
raipur news
रायपुर में भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से रौंदा, ईशान-सूर्या ने ठोंके अर्धशतक
narsinghpur news
स्कूली छात्राओं पर अभद्र टिप्पणी का वीडियो वायरल, पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार
chhattisgarh news
सरगुजा में 'शराबी' टीचर का हाईवोल्टेज ड्रामा, बसंत पंचमी पर नशे में स्कूल पहुंचा
mp news
इश्क में अंधी पत्नी ने लिखी पति की मौत की इबारत, प्रेमी से बोली-वो रास्ते का रोड़ा है
durg news
आस्था के नाम पर चल रही लूट, दुर्ग में झाड़-फूंक के बहाने डकारे 13 लाख, आरोपी गिरफ्तार
Ujjain
उज्जैन में बवाल की इनसाइड स्टोरी! 2 गुटों में झड़प, बसों में आगजनी-पथराव; जानें वजह
ujjain news
तराना में अग्नि तांडव, उपद्रवियों ने फैलाई दहशत, यात्री बस को किया आग के हवाले
Vishnu Deo Sai
120 साहित्यकार, 42 सत्र... रायपुर साहित्य उत्सव 2026 का हुआ भव्य शुभारंभ