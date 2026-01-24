तराना में तनाव: पथराव में कई घायल, दो दिन चला उपद्रव...15 लोग गिरफ्तार, नकाब पहनकर आए थे उपद्रवी

Ujjain Tarana Violence 2026: उज्जैन जिले का तराना इलाका गुरुवार रात को हिंसा की चपेट में आ गया, जब बजरंग दल के नगर मंत्री सोहिल ठाकुर पर हमला हुआ. इस घटना के विरोध में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया और दोषियों के घरों को गिराने की मांग की. शुक्रवार सुबह से ही माहौल तनावपूर्ण रहा, जो दोपहर तक अशांति में बदल गया. चश्मदीदों के मुताबिक, नकाबपोश दंगाइयों ने तकिया गली और मालीपुरा जैसे इलाकों में घरों पर पत्थर फेंके, जिससे कई लोग घायल हो गए. अब तक की रिपोर्ट के अनुसार इस घटना के सिलसिले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

यह भी पढ़ें: उज्जैन में बवाल की इनसाइड स्टोरी! दो गुटों में झड़प, बसों में आगजनी-पथराव और तनाव; जानें क्या है वजह

Add Zee News as a Preferred Source

नकाब पहनकर आए थे उपद्रवी- प्रत्यक्षदर्शी

हिंसा इतनी भयानक थी कि यह यहीं नहीं रुकी. भीड़ ने पूर्व पार्षद आज़ाद खान की कबाड़ की दुकान और खालिक शाह की बस में आग लगा दी. आगजनी की इन घटनाओं से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी, और आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को काफी मशक्कत करनी पड़ी. हालांकि गुरुवार रात की घटना के बाद पुलिस ने स्थिति को काबू में कर लिया था, लेकिन शुक्रवार को फिर से सुबह नारे लगाए गए और पत्थरबाजी भी की गई. पुलिस ने सतर्कता बढ़ाते हुए फोर्स बढ़ाई और शाम को फ्लैग मार्च किया, लेकिन रात करीब 9 बजे मदारवाड़ से मालीपुरा की तरफ फिर से पत्थर फेंके गए. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उपद्रवी नकाब पहने हुए थे.

कलेक्टर और एसपी ने संभाली कमान

हालात की गंभीरता को देखते हुए, प्रशासन ने रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है. कलेक्टर नीरज सिंह और SP प्रदीप शर्मा खुद तराना पहुंचे और रात भर वहीं रुकने का फैसला किया. पुलिस ने अब तक 15 दंगाइयों को हिरासत में लिया है. अधिकारियों का कहना है कि CCTV फुटेज की जांच की जा रही है, और शांति भंग करने के लिए जिम्मेदार किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. फिलहाल पूरा इलाका पुलिस की निगरानी में है, और स्थिति पर कड़ी नज़र रखी जा रही है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!