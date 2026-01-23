उज्जैन में बवाल की इनसाइड स्टोरी! दो गुटों में झड़प, बसों में आगजनी-पथराव और तनाव; जानें क्या है वजह

Ujjain Tarana Violence Update: मध्य प्रदेश के उज्जैन में 24 घंटे में दूसरी बार जमकर बवाल हुआ है और उज्जैन के तराना में एक बार फिर से हिंसा भड़की है. बसों में आगजनी के अलावा कई घरों में पत्थरबाजी की गई है. विवाद गुरुवार को मामूली झगड़े से शुरू हुआ था, लेकिन फिर कुछ लोगों ने बजरंग दल के नेता सोहिल ठाकुर पर हमला कर दिया. इसके बाद पूरे इलाके में हिंसा भड़क गई, जिसे पुलिस ने शांत करा दिया. लेकिन, तराना में शुक्रवार को एक बार फिर तनाव फैल गया और जुमे की नमाज के बाद भीड़ ने बसों में आग लगा दी, दुकानों में तोड़फोड़ की और कई जगहों पर पथराव किया. हालात को काबू में करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. लेकिन, आखिर ये हिंसा भड़की क्यों और इसके पीछे कौन है?

उज्जैन में बवाल की इनसाइड स्टोरी!

उज्जैन के एसपी प्रदीप शर्मा के अनुसार, यह घटना सोहिल ठाकुर नामक युवक पर हुए हमले से जुड़ी है, जिसे पीछे से कुछ युवकों ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था. सिर में गंभीर चोट लगने के बाद उसे इलाज के लिए उज्जैन रेफर किया गया है. फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने सप्पन मिर्जा, इशान मिर्जा, शादाब उर्फ इडली, सलमान मिर्जा, रिजवान मिर्जा और नावेद के खिलाफ मामला दर्ज किया है. इनमें से पांच को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि चार अन्य से पूछताछ की जा रही है.

तराना में गुरुवार को हिंसा के बाद शुक्रवार को हालात और बिगड़ गए, जब अज्ञात उपद्रवियों ने दो बसों में आग लगा दी और पथराव कर दहशत फैला दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. उज्जैन के पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. हालात को काबू में करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

अब इस मामले में हिंदुओ का आरोप है कि बजरंग दल के नेता सोहिल ठाकुर का किसी से कोई लेना देना नहीं है. वो लव जिहाद के खिलाफ और गाय की सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे अभियान में जुटे थे. इस पर दूसरे धर्म को ऐतराज था और यह नाराजगी इतनी बढ़ गई कि वो जान लेने पर आमदा हो गए. इस मामले में चश्मदीदों का कहना है कि पत्थरबाज बड़ी संख्या में हथियार, लाठी-डंडा और सरिया लेकर आए थे.

पुलिस का कहना है कि घटना से जुड़े सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और सीसीटीवी फुटेज की जांच जारी है, जिससे आरोपियों की संख्या बढ़ सकती है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में आगजनी और तनाव के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, हालांकि इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है. इससे पहले भी तराना तहसील में वीएचपी-बजरंग दल के एक कार्यकर्ता पर हमले के बाद सांप्रदायिक तनाव फैल गया था. प्रदर्शनकारियों ने बस स्टैंड पर खड़ी करीब एक दर्जन बसों में तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद भारी पुलिस बल तैनात किया गया. (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)