/उज्जैन में अंधविश्वास की क्रूरता, तंत्र-मंत्र के चक्कर में 3 सियारों की हत्या, मोबाइल में वीडियो मिलने पर आरोपी गिरफ्तार

राज्य चुनें
Three Jackal Killed-मध्यप्रदेश के उज्जैन के जीवाजीगंज थाना पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए तंत्र-मंत्र के नाम पर तीन सियारों की हत्या करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान मिथुन पिता राजू के रूप में हुई है. पुलिस पूछताछ और मोबाइल की जांच के दौरान ऐसे वीडियो मिले, जिनमें आरोपी तीन सियारों को उनके प्राकृतिक आवास से पकड़कर उनकी हत्या करता दिखाई दे रहा है.
मोबाइल में मिले हत्या के वीडियो
उज्जैन वन मंडल अधिकारी अनुराग तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना जीवाजीगंज पुलिस द्वारा आरोपी मिथुन पिता राजू को पकड़ा गया था. पूछताछ और मोबाइल की जांच के दौरान उसके फोन से तीन सियारों की हत्या के वीडियो मिले. मामले की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम ने वीडियो की जांच की, जिसमें आरोपी द्वारा सियारों का शिकार और हत्या किए जाने की पुष्टि हुई.
अन्य आरोपी भी थे शामिल
अनुराग तिवारी ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने तीन सियारों को मारने की बात स्वीकार की है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि तंत्र-मंत्र से जुड़े अंधविश्वास और सियार के अंगों के उपयोग की भ्रांति के कारण आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया. वन विभाग अब यह भी पता लगाने का प्रयास कर रहा है कि इस मामले में अन्य लोग भी शामिल थे या नहीं.
गंभीर श्रेणी का अपराध दर्ज
वन विभाग की टीम आरोपी के स्थायी निवास और अन्य ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाई कर रही है, ताकि वन्यजीवों के अवशेष या अन्य साक्ष्य बरामद किए जा सकें. अधिकारी के अनुसार सियार Golden Jackal वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत संरक्षित वन्यजीव है और उसकी हत्या गंभीर अपराध की श्रेणी में आती है.
अंधविश्वास से दूर रहने की अपील
वन विभाग ने आरोपी के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की संबंधित गैर-जमानती धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है. मामले में आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा तथा न्यायिक हिरासत की मांग की जाएगी. वन मंडल अधिकारी अनुराग तिवारी ने लोगों से अपील की है कि तंत्र-मंत्र के नाम पर फैलाई जाने वाली अफवाहों और अंधविश्वासों से दूर रहें तथा वन्यजीवों के संरक्षण में सहयोग करें.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!