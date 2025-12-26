Advertisement
जेल से 3 खतरनाक कैदी फरार, दीवार चमकाने का मिला था जिम्मा, सीढ़ी लगाकर फांदी दीवार

Ujjain News-उज्जैन में हत्या, बलात्कार और अपहरण जैसे अपराधों में बंद तीन विचाराधीन कैदी जेल प्रशासन की आंखों में धूल झोंककर फरार हो गए. कैदियों ने जेल की दीवार से सीढ़ी लगाई और फांदकर फरार होने में सफल हो गए. इस घटना की जानकारी मिलते ही जेल प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Dec 26, 2025, 08:27 PM IST
Three Prisoners Escaped From Sub Jail-मध्यप्रदेश के उज्जैन के खाचरौद उपजेल में मेंटेनेंस कार्य के दौरान बड़ी सुरक्षा चूक हो गई. गुरुवार शाम जेल में मेंटेनेंस कार्य के दौरान तीन विचाराधीन कैदी जेल की दीवार से सीढ़ी लगाकर फरार होने में कामयाब हो गए. इस घटना की जानकारी मिलते ही जेल प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. कैदियों के भागने के बाद पुलिस ने उनकी फोटो जारी कर दी है और तलाश शुरू कर दी है. फरार कैदियों पर हत्या, बलात्कार और अपहरण जैसे गंभीर अपराधों में मामले दर्ज हैं. 

सीढ़ी लगाकर फांदी दीवार
जानकारी के अनुसार, खाचरौद उपजेल में दुष्कर्म के मामले में भाटपचलाना थाना क्षेत्र के चंदवासला गांव निवासी नारायण, दुष्कर्म प्रकरण मामले में मालाखेड़ी निवासी गोपाल और हत्या के मामले में नागदा जवाहर मार्ग निवासी गोविंद बंद थे. गुरुवार शाम को मेंटेनेंस कार्य के दौरान तीनों कैदियों ने जेल कर्मचारियों को चकमा देते हुए वार्ड में रखी एक सीढ़ी को जेल की दीवार से सटा. इसके बाद तीनों सीढ़ी पर चढ़कर दीवार फांद गए और फरार हो गए. 

पुलिस तलाश में जुटी
घटना को लेकर केंद्रीय जेल अधीक्षक मनोज साहू ने बताया कि जेल के अष्टकोण हिस्से में तीनों कैदी पेंटिंग का काम कर रहे थे. इसी दौरान वहां रखी सीढ़ी का सहारा लेकर तीनों फरार हो गए. घटना को लेकर खाचरौद थाना प्रभारी धनसिंह नलवाया ने बताया कि फरार कैदियों की तलाश के लिए पुलिस की तीन टीमें रवाना कर दी गई हैं. साथ ही उनके परिजनों के यहां भी पुलिस टीमों को भेजा गया है. वहीं जेल परिसर से लगे खेतों, आसपास के इलाकों और रेलवे स्टेशन पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. 

पेंटिंग के बहाने रची साजिश
जानकारी के अनुसार, जेल में तीनों कैदी पेंटिंग का काम कर रहे थे, इसी दौरान उन्होंने योजना बनाई और सुरक्षा व्यवस्था को चकमा दे दिया. शाम के समय जब सभी कैदी बैरक में वापस लौटने लगे तो उन्होंने भी पेंटिंग में इस्तेमाल किए गए रंग के डिब्बे जमा कर दिए, ताकि किसी को उन पर शक न हो. इसके बाद तीनों ने पेंटिंग के लिए इस्तेमाल की जा रही सीढ़ी को चतुराई से दीवार के पास ही छोड़ दिया. जैसे ही उन्हें मौका मिला वे सीढ़ी के सहारे जेल की दीवार फांदकर फरार हो गए. पुलिस और जेल प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है और फरार कैदियों की तलाश तेज कर दी गई है.

