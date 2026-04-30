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शोरूम में तिलक लगाना...मुबारिक को नहीं मंजूर, जान से मारने की दी धमकी, हुआ गिरफ्तार

Ujjain News-उज्जैन के कार शोरूम में तिलक लगाने की बात को लेकर विवाद का मामला सामने आया है. शोरूम में मैकेनिक ने अपने सहकर्मी मुबारिक उर्फ लाला पर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है.

 

Written By  Animesh Singh|Edited By: Harsh Katare|Last Updated: Apr 30, 2026, 05:47 PM IST
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शोरूम में तिलक लगाना...मुबारिक को नहीं मंजूर, जान से मारने की दी धमकी, हुआ गिरफ्तार

Ujjain Tilak Controversy-मध्यप्रदेश के उज्जैन से धार्मिक कट्टरता का एक और मामला सामने आया है. उज्जैन की नागदा तहसील में एक कार शोरूम के भीतर तिलक लगाने की बात को लेकर दो सहकर्मियों के बीच खूनी संघर्ष की नौबत आ गई. शोरूम में काम करने वाले एक मैकेनिक ने अपने ही सहकर्मी पर धार्मिक आधार पर प्रताड़ित करने और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है. पुलिस ने इस मामले में शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है. 

तीन महीने से चल रहा था विवाद
यह पूरा मामला नागदा स्थित एक कार शोरूम का है, जहां ऋतिक नामक युवक मैकेनिक के तौर पर कार्यरत है. ऋतिक के अनुसार, वहीं काम करने वाला मुबारिक उर्फ लाला, जो खाचरौद का निवासी है, पिछले तीन महीनों से उसके माथे पर लगे तिलक को लेकर आपत्ति जता रहा था. मुबारिक लगातार ऋतिक को तिलक न लगाने के लिए टोकता था और उसे मानसिक रूप से परेशान कर रहा था. 

गाली-गलौज और बेल्ट से मारने की धमकी
विवाद तब ज्यादा बड़ गया जब शोरूम में पानी की मोटर चालू करने जैसी छोटी सी बात पर दोनों के बीच बहस शुरू हुई. आरोप है कि इस दौरान मुबारिक ने ऋतिक के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया और उसे तुरंत माथने से तिलक हटाने के लिए कहा. जब ऋतिक ने इसे अपनी निजी आस्था और धार्मिक अधिकार बताया, तो आरोपी अपना आपा खो बैठा. ऋतिक का आरोप है कि मुबारिक ने उसे बेल्ट से पीटने की कोशिश की और दोबारा तिलक लगाने पर जान से मारने की धमकी दी. 

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पुलिस ने दर्ज की FIR
इस घटना के तुरंत बाद डरे हुए ऋतिक ने अपने चचेरे भाई अर्पित और दोस्त भोला बैरागी के साथ नागदा थाने पहुंचकर आपबीती सुनाई. पुलिस ने ऋतिक की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए आरोपी मुबारिक उर्फ लाला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. 

यह भी पढ़ें-मुंबई से आए गनर्स को देख हंस दिया दूल्हा, भड़के युवक ने कर दिया कांड, पुलिस भी हैरान

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