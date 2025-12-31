उज्जैन से राजस्थान के बीच बढ़ेगी कनेक्टिविटी, फोरलेन में बदलेगा यह टू-लेन रोड, मिली मंजूरी

MP To Rajasthan: सिंहस्थ के आयोजन को लेकर उज्जैन से लगे हुए सभी मार्गों को भी दुरस्त किया जा रहा है. उज्जैन से राजस्थान तक जाने वाली एक टू लेन सड़क को भी अपग्रेड करके फोरलेन बनाया जाएगा, जिससे राजस्थान से मध्य प्रदेश की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी और समय की बचत भी होगी. दरअसल, उज्जैन-गरोठ रोड हाईवे बनकर तैयार है, 2700 करोड़ रुपए की लागत से बने इसी हाईवे की तर्ज पर उज्जैन से राजस्थान के झालावाड़ तक जाने वाली टू-लेन सड़क को भी फोरलेन बनाया जाएगा, ताकि राजस्थान जाने और आने में समय की बचत हो, यह सड़क 2028 में होने वाले सिंहस्थ को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है.

उज्जैन-झालावाड़ रोड होगा अपग्रेड

बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से उज्जैन-झालावाड़ रोड को फोरलेन में बदलने के लिए तैयारियां कर ली गई है. खास बात यह है कि फोरलेन में जोड़ने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से भी अनुमति मिल चुकी है. अब वित्त विभाग के पास फाइल भेजी गई है, जैसे ही वित्त विभाग से मंजूरी मिलती है तो इस दिशा में काम शुरू हो जाएगा. उसके बाद टेंडर की प्रक्रिया होगी और उज्जैन-झालावाड़ रोड को चौड़ा करने काम शुरू करवा दिया जाएगा. बताया जा रहा है कि यह काम भी सिंहस्थ 2028 से पहले पूरा करने की तैयारी है.

स्पीड बढ़ेगी

उज्जैन से झालावाड़ के बीच टू लेन के फोरलेन में बनने से कई फायदे होंगे. सबसे पहला समय की बचत होगी और यात्रियों को उज्जैन तक का सफर भी आसान होगा. वहीं झालावाड़ के रास्ते यह हाईवे पाटन और कोटा से भी जुड़ जाएगा. सड़क पर वाहनों का दवाब कम होगा, क्योंकि अभी उज्जैन-झालावाड़ टू-लेन हाईवे है, जिससे वाहनों की स्पीड ज्यादा नहीं रह पाती है. लेकिन फोरलेन बनने से इसका पूरा हिस्सा बढ़ेगा और कुछ बायपास भी सड़क में जोड़े जाएंगे, जिससे यात्रियों की दुर्घटनाओं की संख्या भी कम होने की संभावना रहेगी.

उज्जैन आना होगा आसान

उज्जैन आना भी आसान होगा, क्योंकि सिंहस्थ के आयोजन को लेकर राजस्थान से बड़ी संख्या में लोग इसी रास्ते आते हैं. सिंहस्थ के आयोजन में भी इस बार राजस्थान तरफ से बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ आने की संभावना रहेगी, ऐसे में उज्जैन से झालावाड़ के बीच बनने वाला रास्ता अहम होगा.

