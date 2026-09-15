Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /उज्जैन
  • /सिंहस्थ-2028 से पहले उज्जैन को मिलेगी बड़ी सौगात: दताना-मताना में बनेगा MP का 10वां एयरपोर्ट, 1800 मीटर रनवे से होगी शुरुआत

सिंहस्थ-2028 से पहले उज्जैन को मिलेगी बड़ी सौगात: दताना-मताना में बनेगा MP का 10वां एयरपोर्ट, 1800 मीटर रनवे से होगी शुरुआत

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सिंहस्थ-2028 के दृष्टिगत उज्जैन में अधोसंरचना विकास के कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है. देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं, पर्यटकों और अन्य यात्रियों के सुगम आवागमन को ध्यान में रखते हुए दताना-मताना स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 15, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 04:27 PM IST
सिंहस्थ-2028 से पहले उज्जैन को मिलेगी बड़ी सौगात: दताना-मताना में बनेगा MP का 10वां एयरपोर्ट, 1800 मीटर रनवे से होगी शुरुआत

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सीमेंट के बिना बनेगी सड़क: CM मोहन यादव बोले- इंजीनियर में छिपी है देश चलाने की ताकत
2
3
4
5