उज्जैन में बड़ा हादसा, नदी में गिरी श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली, 2 बच्चों की मौत

Ujjain Tractor fell in River-मध्यप्रदेश के उज्जैन में बड़ा हादसा हो गया. यहां एक श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली चंबल नदी में गिर गई. 8 लोग पानी में डूब गए, इनमें से 7 लोगों को बचा लिया गया था. एक बच्चा अभी लापता है. बचाए गए लोगों में चार बच्चों को गौतमपुरा अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान दो बच्चों की मौत हो गई. वहीं 2 बच्चों को इंदौर रेफर किया गया है.

विसर्जन के दौरान हुआ हादसा

यह हादसा इंगोरिया के पास देवी प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुआ. हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची. टीमें स्थानीय लोगों के साथ रेस्क्यू अभियान में जुटी हैं. एक बच्चे की तलाश की जा रही है. बताया जा रहा है कि 12 साल के बच्चे ने ट्रैक्टर में लगी चाबी घुमा दी. जिससे ट्रैक्टर स्टार्ट होकर आगे बढ़ गया और नदी में गिर गया.

