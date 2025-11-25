Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3018174
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

बैंड-बाजा, बाराती और घोड़ी पर दुल्हन! उज्जैन में कुछ इस तरह दूल्हे को इनविटेशन देने पहुंची दुल्हन, बैंड-बाजे के साथ घर पहुंची

Ujjain News-उज्जैन में दुल्हन घोड़ी पर सवार होकर दूल्हे को शादी का इनविटेशन देने पहुंची. दुल्हन पूर्वजों के जमाने से चली आ रही परंपरा के तहत निमंत्रण देने के लिए सजे-धजे बारात के साथ पहुंची. बैंड-बाजा, बाराती और जश्न के बीच दुल्हन की यह अनोखी एंट्री देखने के लिए सैंकड़ों लोग रुक गए. कई राहगीर लंबे समय तक जुलूस के साथ चलते रहे.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 25, 2025, 07:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बैंड-बाजा, बाराती और घोड़ी पर दुल्हन! उज्जैन में कुछ इस तरह दूल्हे को इनविटेशन देने पहुंची दुल्हन, बैंड-बाजे के साथ घर पहुंची

Ujjain Unique Wedding Tradition-मध्यप्रदेश के उज्जैन में मंगलवार को हुई एक अनोकी शादी ने सभी का ध्यान खींच लिया, यहां एक दुल्हन ने वह किया, जिसे आमतौर पर दूल्हे ही करते नजर आते हैं. अहमदाबाद के साउथ इंडियन बैंक में क्लास वन अधिकारी अपूर्वा ओझा अपनी शादी से ठीक पहले बैंड-बाजे और बारात के साथ घोड़ी पर सवार होकर दूल्हे को निमंत्रण देने पहुंची. उनकी यह अनोखी और उत्साह से भरी एंट्री देखने के लिए राहगीरों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई. अपूर्वा ओझा इंदौर की रहने वाली हैं. 

वर्षों से चली आ रही है परंपरा
फेरे से पहले अपूर्वा अपने होने वाले पति बड़ोदा निवासी हर्ष दवे को पूर्वजों के जमाने से चली आ रही परंपरा के तहत निमंत्रण देने के लिए सजे-धजे बारात के साथ पहुंचीं. यह परंपरा श्रीमाली समाज में वर्षों से चली आ रही है. इसी रिवाज को निभाते हुए अपूर्वा सजे-धजे दुल्हन के जोड़े में, चश्मा लगाए हुए और पूरे आत्मविश्वास के साथ घोड़ी पर बैठीं. उनके साथ करीब डेढ़ घंटे तक उस्ताह से भरा जुलूस निकला. बैंड-बाजे की धुनों पर नाचते-गाते लोग, बाराती और देखने वालों की भीड़ इस जुलूस का हिस्सा बन गई. 

लोगों ने रुककर बनाए वीडियो
दुल्हन के जोड़े में सजी अपूर्वा जब चश्मा लगाकर घोड़ी पर बैठीं तो पूरा माहौल उत्साह से भर गया. घोड़ी पर बैठी दुल्हन की एंट्री को देखने के लिए लोग रुक-रुककर फोटो और वीडियो बनाते हुए नजर आए. कई लोग तो पूरे रास्ते जुलूस के साथ-साथ चलते रहे. यह नजारा न सिर्फ अनोखा था, बल्कि समाज में महिलाओं की बदलती भूमिका और बढ़ती भागीदारी को भी दर्शा रहा था. 

Add Zee News as a Preferred Source

लड़के ही क्यों हमेशा फन करें
दुल्हन अपूर्वा ओझा ने बताया कि उनके समाज में दुल्हन का घोड़ी पर बैठकर दूल्हे के घर या स्थल तक जाना पुरानी परंपरा है. उन्होंने कहा कि लड़के ही क्यों हमेशा फन करें. हमारे समाज में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं. इसलिए मैंने इस परंपरा को निभाने का फैसला किया. उन्होंने बताया कि इस खास को पल के देखने के लिए इंदौर, बैंगलोर और बड़ोदा से उनकी कई सहेलियां भी उज्जैन पहुंची थीं. सबने मिलकर इस अनोखी प्रथा का हिस्सा बनकर इसे यादगार बना दिया. 

दूल्हे ने जताई खुशी
दूल्हे हर्ष दवे ने भी दुल्हन की इस अनोखी एंट्री पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि हमारे समाज में पहले दुल्हन और फिर दूल्हा घोड़ी पर बैठता है. यह वर्षों पुरानी परंपरा है और इसे निभाने पर गर्व महसूस होता है. दुल्हन का इस तरह घोड़ी पर आना मेरे लिए खास और खुशी का पल है. अपूर्वा और हर्ष की यह शादी न सिर्फ परंपरा का सम्मान है, बल्कि आधुनिकता और बराबरा का शानदार संदेश भी है. 

यह भी पढ़ें-विदिशा में तीसरी मंजिल की छत से गिरकर नायब तहसीलदार की मौत, सरकारी परिसर हुआ सील

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsujjain newsujjain unique wedding tradition

Trending news

madhya pradesh news
मातम में बदली परिवार की खुशियां, झाबुआ में जहरीली ताड़ी पीने से काका की मौत...
mp news
विदिशा में तीसरी मंजिल की छत से गिरकर नायब तहसीलदार की मौत, सरकारी परिसर हुआ सील
mp news
इंस्टाग्राम पर 'अपराधी 302' बनकर आया, पहचान छिपाकर नाबालिक को फंसाया, खुला बड़ा राज
indore news
कैंसर से मां का निधन...पर सेवा से नहीं हटे कदम, इंदौर की एक BLO ऐसी भी...
mp news
रोते-रोते तबीयत हो गई खराब... स्मृति के होने वाले पति पलाश की अब कैसी है हालत, जानिए
Chhindwara News
मरीजों को नहीं जरुरत डॉक्टर की! मेडिकल स्टोर बना क्लिनिक, बेखौफ लगा रहे इंजेक्शन
bhopal news
'ब्राह्मण अपनी बेटी दान में न दें...', IAS अधिकारी के बयान से मचाया बवाल...
mp news
'मां' की जमीन... खून से सींची, जबलपुर में 'पेंशन' का पैसा न देने पर बेटे ने की हत्या
niwari news
शराब क्वार्टर के विवाद में अजब-गजब हमला, पप्पी लेने के बहाने युवक ने गाल पर काटा
chhattisgarh news
10 साल की शादी एक शक पर कुर्बान! पत्नी की हत्या कर पति ने दी अपनी जान, लिखा कारण