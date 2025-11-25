बैंड-बाजा, बाराती और घोड़ी पर दुल्हन! उज्जैन में कुछ इस तरह दूल्हे को इनविटेशन देने पहुंची दुल्हन, बैंड-बाजे के साथ घर पहुंची

Ujjain Unique Wedding Tradition-मध्यप्रदेश के उज्जैन में मंगलवार को हुई एक अनोकी शादी ने सभी का ध्यान खींच लिया, यहां एक दुल्हन ने वह किया, जिसे आमतौर पर दूल्हे ही करते नजर आते हैं. अहमदाबाद के साउथ इंडियन बैंक में क्लास वन अधिकारी अपूर्वा ओझा अपनी शादी से ठीक पहले बैंड-बाजे और बारात के साथ घोड़ी पर सवार होकर दूल्हे को निमंत्रण देने पहुंची. उनकी यह अनोखी और उत्साह से भरी एंट्री देखने के लिए राहगीरों और स्थानीय लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई. अपूर्वा ओझा इंदौर की रहने वाली हैं.

वर्षों से चली आ रही है परंपरा

फेरे से पहले अपूर्वा अपने होने वाले पति बड़ोदा निवासी हर्ष दवे को पूर्वजों के जमाने से चली आ रही परंपरा के तहत निमंत्रण देने के लिए सजे-धजे बारात के साथ पहुंचीं. यह परंपरा श्रीमाली समाज में वर्षों से चली आ रही है. इसी रिवाज को निभाते हुए अपूर्वा सजे-धजे दुल्हन के जोड़े में, चश्मा लगाए हुए और पूरे आत्मविश्वास के साथ घोड़ी पर बैठीं. उनके साथ करीब डेढ़ घंटे तक उस्ताह से भरा जुलूस निकला. बैंड-बाजे की धुनों पर नाचते-गाते लोग, बाराती और देखने वालों की भीड़ इस जुलूस का हिस्सा बन गई.

लोगों ने रुककर बनाए वीडियो

दुल्हन के जोड़े में सजी अपूर्वा जब चश्मा लगाकर घोड़ी पर बैठीं तो पूरा माहौल उत्साह से भर गया. घोड़ी पर बैठी दुल्हन की एंट्री को देखने के लिए लोग रुक-रुककर फोटो और वीडियो बनाते हुए नजर आए. कई लोग तो पूरे रास्ते जुलूस के साथ-साथ चलते रहे. यह नजारा न सिर्फ अनोखा था, बल्कि समाज में महिलाओं की बदलती भूमिका और बढ़ती भागीदारी को भी दर्शा रहा था.

लड़के ही क्यों हमेशा फन करें

दुल्हन अपूर्वा ओझा ने बताया कि उनके समाज में दुल्हन का घोड़ी पर बैठकर दूल्हे के घर या स्थल तक जाना पुरानी परंपरा है. उन्होंने कहा कि लड़के ही क्यों हमेशा फन करें. हमारे समाज में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं. इसलिए मैंने इस परंपरा को निभाने का फैसला किया. उन्होंने बताया कि इस खास को पल के देखने के लिए इंदौर, बैंगलोर और बड़ोदा से उनकी कई सहेलियां भी उज्जैन पहुंची थीं. सबने मिलकर इस अनोखी प्रथा का हिस्सा बनकर इसे यादगार बना दिया.

दूल्हे ने जताई खुशी

दूल्हे हर्ष दवे ने भी दुल्हन की इस अनोखी एंट्री पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि हमारे समाज में पहले दुल्हन और फिर दूल्हा घोड़ी पर बैठता है. यह वर्षों पुरानी परंपरा है और इसे निभाने पर गर्व महसूस होता है. दुल्हन का इस तरह घोड़ी पर आना मेरे लिए खास और खुशी का पल है. अपूर्वा और हर्ष की यह शादी न सिर्फ परंपरा का सम्मान है, बल्कि आधुनिकता और बराबरा का शानदार संदेश भी है.

