उज्जैन में सवर्ण समाज ने भरी हुंकार, UGC के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, दी उग्र आंदोलन की चेतावनी

Ujjain Protest-भगवान महाकालेश्वर की नगरी बुधवार को विरोध की ज्वाला से दहक उठी. केंद्र सरकार के हालिया नीतिगत फैसलों और विश्वविद्यालयों में लागू होने वाले नए नियमों के विरोध में सवर्ण समाज के हजारों लोग सड़कों पर उतर आए. टावर चौक से लेकर शहीद पार्क तक निकाले गए इस 'मशाल और मोबाइल लाइट मार्च' में छात्रों, पुजारियों और समाजसेवियों ने एक सुर में अपनी आवाज बुलंद की. प्रदर्शन के बाद समाज के प्रतिनिधियों ने एसडीएम पवन बारिया और विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. डॉ. शैलेन्द्र कुमार को ज्ञापन सौंपा.
यूजीसी को बताया एकतरफा
इस मार्च में शामिल हुए प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यूजीसी द्वारा प्रस्तावित ड्राफ्ट रेगुलेशन उच्च शिक्षा व्यवस्था में सामाजिक असंतुलन और भेदभाव को बढ़ावा देंगे. यूजीसी के नियमों से सवर्ण वर्ग के छात्रों के शैक्षाणिक और व्यावसायिक भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है. समाज का कहना है कि शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी वर्गों को साथ लेकर चलना होना चाहिए, न कि किसी एक वर्ग के अधिकारों को कमजोर करना. समाज ने नीति को एकतरफा बताया.
90 अंक वाले दर-दर भटक रहे
आंदोलन को संबोधित करते हुए महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी महेश शर्मा ने तीखे शब्दों में कहा कि देश में आरक्षण को केवल दस वर्षों के लिए लागू किया गया था, लेकिन राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इसे बढ़ाया जाता रहा. उन्होंने सवाल उठाया कि, क्या इस देश में केवल एक ही वर्ग पर अत्याचार हुआ है? क्या ब्राह्मणों, राजपूतों और अन्य सवर्णों ने केवल सेवा और संरक्षण के अलावा कुछ नहीं किया? आज हमारे बच्चे 90% अंक लाकर दर-दर भटक रहे हैं, जबकि 33% वाले हमारे सिर पर बिठाए जा रहे हैं. उन्होंने समाज से आह्वान किया कि यदि अब नहीं जागे, तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी. उन्होंने इसे हिंदू समाज पर अन्याय बताते हुए कहा कि यह कानून सामाजिक संतुलन बिगाड़ने वाला है.
सिस्टम पर लगाए गंभीर आरोप
सामान्य वर्ग के छात्र आश्विन रघुवंशी ने अपनी व्यथा सुनाते हुए सिस्टम पर गंभीर आरोप लगाए. आश्विन ने कहा, मैं पूरी फीस भरता हूं, मुझे कोई सरकारी सहायता नहीं मिलती और जब नौकरी की बारी आती है, तो मैं अंतिम पंक्ति में खड़ा कर दिया जाता हूं. यूजीसी के नए नियमों के नाम पर सामान्य वर्ग के छात्रों को पीड़क के रूप में पेश किया जा रहा है. 25% सवर्ण छात्र कैसे 75% बहुमत पर अत्याचार कर सकते हैं? विश्वविद्यालयों की दीवारों पर ब्राह्मणवाद से आजादी और ठाकुर छोड़ो जैसे नारे लिखकर हमारे अस्तित्व को चुनौती दी जा रही है.
ड्राफ्ट रेगुलेशन को रोका जाए
सवर्ण संगठन ने मांग की कि यूजीसी के एकपक्षीय ड्राफ्ट रेगुलेशन को तुरंत रोका जाए. इसके साथ ही नीति निर्धारण समितियों में सभी सामाजिक वर्गों का संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए और छात्रों, शिक्षकों से संवाद करने के बाद ही कोई नई नीति लागू की जाए.
