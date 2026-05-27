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उज्जैन में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, पांच कोच के कांच टूटे, सीसीटीवी आया सामने

Stone Pelting On Vande Bharat: उज्जैन में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव करने का मामला सामने आया है. गदा पुलिसा के पास अज्ञात युवकों द्वारा ट्रेन पर पत्थर फेंकने से पांच कोचों की खिड़कियों के कांट टूट गए. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है.

Written By  Animesh Singh|Edited By: Pooja|Last Updated: May 27, 2026, 12:36 PM IST
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उज्जैन में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, पांच कोच के कांच टूटे, सीसीटीवी आया सामने

Stone Pelting On Vande Bharat: उज्जैन में सोमवार शाम वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की घटना सामने आई. ट्रेन जब गदा पुलिया के पास रेलवे ट्रैक से गुजर रही थी, तभी कुछ अज्ञात लोगों ने ट्रेन पर पत्थर फेंक दिए. पथराव इतना तेज था कि ट्रेन के पांच कोच की खिड़कियों के कांच टूट गए. घटना के बाद यात्रियों में दहशत फैल गई और कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

जानकारी के अनुसार ट्रेन उज्जैन रेलवे स्टेशन से करीब 200 मीटर दूर थी, तभी यह घटना हुई. अचानक तेज आवाज के साथ कांच टूटने लगे तो यात्री घबरा गए. हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी यात्री को गंभीर चोट नहीं पहुंची. घटना की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस और अधिकारियों की टीम सक्रिय हो गई. 

पांच खिड़कियों के कांच टूटे

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पत्थरबाजी की घटना के दौरान, ट्रेन के कोच C/6, C/7, C/8, C/9, E/1 और E/2 की खिड़कियों और पिलर के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए. इस घटना का CCTV फुटेज सामने आया है. फुटेज में ट्रेन के आने से पहले रेलवे ट्रैक के पास कुछ संदिग्ध युवकों को घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं. जैसे ही ट्रेन वहां पहुंची, उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया. जैसे ही ट्रेन पर लगातार पत्थर गिरने लगे, यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. कई डिब्बों के अंदर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. हालांकि किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं आई.

 अज्ञात आरोपियों की तलाश में पुलिस

ट्रेन स्टेशन पहुंचने के बाद पुलिस ने प्रभावित कोचों का निरीक्षण किया और यात्रियों से जानकारी ली. रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. रेलवे प्रशासन आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान करने में जुटा है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही पथराव करने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी.

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