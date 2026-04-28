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'तुम सब मरोगे'...कृषि अध्ययनशाला की दीवार पर धमकी भरा संदेश, मटकी-लाल कपड़ा और कुंकू भी मिला

Ujjain News-उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में स्थित कृषि अध्ययनशाला की नई बिल्डिंग में अज्ञात शरारती तत्वों की हरकत सामने आई है. करीब 17 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इस इमारत के मुख्य द्वार पर धमकी भरे शब्द लिखे मिले, जिससे परिसर में हड़कंप मच गया.

 

Written By  Animesh Singh|Edited By: Harsh Katare|Last Updated: Apr 28, 2026, 11:52 AM IST
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'तुम सब मरोगे'...कृषि अध्ययनशाला की दीवार पर धमकी भरा संदेश, मटकी-लाल कपड़ा और कुंकू भी मिला

Vikram University Tantra Kriya-मध्यप्रदेश के उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के कृषि अध्ययनशाला में दहशत फैलाने की कोशिश की गई है. कृषि अध्ययनशाला की नई बिल्डिंग में अज्ञात शरारतवी तत्वों ने टोना-टोटका किया और धमकी भरा संदेश लिखा. बदमाशों ने मुख्य गेट के पास दीवार पर 'तुम सब मरोगे' लिख दिया. इस घटना से यूनिवर्सिटी में दहशत फैल गई, जिससे शिक्षक, कर्मचारी और छात्र डर गए. विभागाध्यक्ष ने इसे असामाजिक तत्वों की करतूत बताते हुए मामले की सूचना उच्च अधिकारियों को दे दी है.
 
'तुम सब मरोगे'
जानकारी के अनुसार, बिल्डिंग के गेट पर लाल रंग से “तुम सब मरोगे” लिखा गया था. इसके साथ ही गेट के पास मटकी, लाल कपड़ा और अन्य सामग्री भी रखी मिली, जिसे देखकर तंत्र क्रिया जैसी आशंका जताई जा रही है. घटना का पता चलते ही विश्वविद्यालय प्रशासन हरकत में आया और मौके से सामान हटाकर दीवार पर लिखे शब्दों को मिटा दिया गया.

चौकीदार ने देखा और सूचना दी
सोमवार को सुबह जब चौकीदार आशीष बोरिंग चालू करने पहुंचा तो उसने मेन पर एक मटकी, लाल कपड़ा और कुंकू के साथ तंत्र क्रिया जैसा निशान देखे. साथ ही धमकी भरा संदेश भी देखा. इसके बाद उसने तुरंत अधिकारियों को सूचना दी. मौके पर पहुंचे अधिकारी भी नजारा देख घबरा गए. हालांकि, संदेश और सामान को वहां से हटा दिया गया. दीवार पर लिखे शब्दों को मिटाकर पुताई करवा दी गई है. विभागाध्यक्ष ने इसकी सूचना विश्वविद्यालय प्रशासन को दे दी गई है. 

छात्रों और स्टाफ में डर का माहौल
इस घटना के बाद अध्ययनशाला में पढ़ने वाले करीब 1100 छात्रों और स्टाफ के बीच डर का माहौल बन गया है. खास बात यह है कि हाल ही में इस नई बिल्डिंग में कक्षाओं का संचालन शुरू हुआ है. वहीं, यूनिवर्सिटी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि परिसर के इस हिस्से में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं. फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जानकारी जुटाने में लगा है.

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