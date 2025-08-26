एक ही पते पर 50 से ज्यादा मतदाता! उज्जैन की वोटर लिस्ट पर बवाल, छानबीन शुरू
एक ही पते पर 50 से ज्यादा मतदाता! उज्जैन की वोटर लिस्ट पर बवाल, छानबीन शुरू

Ujjain News-उज्जैन में मतदाता सूची को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. उज्जैन में हजारों मकान ऐसे हैं, जहां 11 से लेकर 50 मतदाता दर्ज हैं. पूरे जिले में 72 मकान तो ऐसे हैं, जहां वोटर लिस्ट के अनुसार 50-50 से ज्यादा मतदाता रहते हैं. 

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Aug 26, 2025, 11:43 AM IST
एक ही पते पर 50 से ज्यादा मतदाता! उज्जैन की वोटर लिस्ट पर बवाल, छानबीन शुरू

MP News-विपक्ष के वोट चोरी के आरोपों को लेकर देश भर में घमासान मचा हुआ है. इस मुद्दे से सियासी पारा चढ़ा हुआ है. इसी बीच अब उज्जैन जिले की मतदाता सूची पर भी सवाल खड़े हो गए हैं. उज्जैन जिले में 22 हजार 363 मकान ऐसे हैं, जहां 11 से लेकर 50 मतदाता दर्ज हैं. इसमें सभी 8 नगरीय क्षेत्रों में 8,172 तो ग्रामीण क्षेत्रों में 6 जनपदों के 14, 191 मकान शामिल हैं. इनमें सबसे ज्यादा संदिग्ध पते नगर निगम उज्जैन में मिले हैं. यह सामने आने के बाद ऐसे सभी मकानों के पतों की राज्य निर्वाचन आयोग ने छानबीन शुरू करवा दी है. 

एक घर में 50 मतदाता
हैरानी की बात यह है कि जिले में 72 मकान तो ऐसे हैं, जहां वोटर लिस्ट के हिसाब से 50-50 से ज्यादा मतदाता रहते हैं. राज्य निर्वाचन आयोग के जांच संबंधी आदेश के बाद 11 से ज्यादा मतदाता वाले घरों की स्थानीय टीम ने पड़ताल शुरू करवा दी है. स्थानीय निकाय ने सभी नगरीय निकाय और पंचायत स्तरीय व्यवस्था के तहत 760 से ज्यादा प्राधिकृत कर्मचारियों को काम पर लगा दिया है. 

रिपोर्ट तैयार करने में जुटे कर्मचारी
जिन मकानों में ज्यादा वोटर दर्ज है वहां हर मतदाता का सत्यापन किया जा रहा है. पता के अनुसार दर्ज मतदाता मकान में रहता है या नहीं. अगर दर्ज मतदाता पते पर नहीं है तो वास्तव में कहां रहता है. इसकी संबंधित प्राधिकृत कर्मचारी रिपोर्ट तैयार करने में जुटे हैं. यह रिपोर्ट तैयार कर प्रशासन के माध्यम से सीधे निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी. इसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के अधीन काम करने वाले अधिकारियों ने भी विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से अलग से पड़ताल शुरू करवा दी है. 

सभी मतदाताओं का एक ही पता दर्ज 
एक ही पते पर 11 से ज्यादा मतदाताओं के पते वाली उज्जैन में एक चाल मिली. शहर की बंबइया की घाटी के पास बफाती की चाल में करीब 12-13 परिवार के 100 से ज्यादा लोग रहते हैं. इन सभी मतदाताओं का एक ही पता दर्ज है. इसके अलावा, ग्रामीण रकबे वाली कॉलोनी शहर से तो जुड़ गई, लेकिन निगम ने कई को मकान नंबर ही नहीं दिए. इन इलाकों में भी एक जैसे पते की समस्या है.

