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चिड़ियों का धूल में नहाना और टिटहरी के 4 अंडे...ऐसे किसान लगाते हैं भरपूर मानसून का अनुमान

MP News-इस आधुनिक युग में ग्रामीण इलाकों में टिटहरी पक्षी को आज भी किसानों के लिए मानसून का संदेशवाहक माना जाता है.इस पक्षी के अंडों की संख्या और उसके घोंसला बनाने की जगह देखकर गांवों में बारिश के मिजाज का अनुमान लगाया जाता है.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 12, 2026, 01:25 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 01:25 PM IST
चिड़ियों का धूल में नहाना और टिटहरी के 4 अंडे...ऐसे किसान लगाते हैं भरपूर मानसून का अनुमान

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Harsh Katare

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हर्ष कटारे Zee News (डिजिटल) में सब एडिटर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. 2023 में News18 चैनल के साथ मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा और वर्तमान में ZEE मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ टीम के साथ जुड़े हैं. राजनीति और क्राइम हर्ष का पसंदीदा विषय है, जिससे इन खबरों पर बारीक पकड़ रखते हैं. हर्ष को डिजिटल मीडिया में 2 सालों से ज्यादा का अनुभव हो चुका है और सीखना जारी है. घूमना और किताबें पढ़ना इन्हें सबसे पसंद आता है.

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