चिड़ियों का धूल में नहाना और टिटहरी के 4 अंडे...ऐसे किसान लगाते हैं भरपूर मानसून का अनुमान

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Lawping Bird Monsoon Signs-आज के इस एडवांस और आधुनिक युग में मौसम का हाल जानने के लिए कई नई नकनीकें आ चुकी हैं. मानसून आने से पहले मौसम विभाग सैटेलाइट, आधुनिक मशीनों और वैज्ञानिक आंकड़ों की मदद से बारिश का अनुमान लगाता है. लेकिन दूसरी ओर, हमारे गांवों में किसान आज भी प्रकृति के इशारों पर बहुत भरोसा करते हैं. पुराने समय में एक खास पक्षी की मदद से मौसम का अंदाजा लगाया जाता था, जिसे टिटहरी कहते हैं. इसके चार अंडों को देखकर लोग भांप लेते थे कि इस साल कितनी बारिश होगी.
ग्रामीण इलाकों के लोग गावों में रहने वाले पशु-पक्षियों और जीव-जंतुओं को कुदरत का वैज्ञानिक मानते हैं. ये जीव अपने तौर-तरीकों और व्यवहार से मौसम में होने वाले बदलावों की पहले ही जानकारी दे देते हैं. गावों में आज बी टिटहरी पक्षी पर लोगों का यह भरोसा अटूट है. ग्रामीण इसे मौसम वैज्ञानिक की तरह देखते हैं. हाल ही में बड़नगर तहसील के रुनिजा गांव में टिटहरी के चार अंडे देखे गए हैं, जिससे ग्रामीणों के चेहरे खिल उठे हैं और वे इस बार अच्छी बारिश की उम्मीद कर रहे हैं.
टिटहरी से जुड़ी मान्यताएं
गांव के बुजुर्गों का मानना है कि चींटियों का अपने अंडे लेकर चलना, चिड़ियों का मिट्टी में नहाना और बरसात के मौसम में उड़ने वाले कीड़े-मकोड़ों की हलचल, ये सभी अच्छी बारिश के संकेत होते हैं. इसी तरह, टिटहरी को प्रकृति का जीता-जागता मौसम वैज्ञानिक माना जाता है. बुजुर्गों के अनुसार, टिटहरी के अंडों की संख्या और उसके घोंसला बनाने की जगह से बारिश का अंदाजा होता है. मान्यता है कि अगर टिटहरी चार अंडे देती है, तो मानसून में भरपूर पानी बरसता है. अगर वह ऊंचाई पर अंडे दे, तो यह अच्छी बारिश का संकेत है और अगर किसी गड्ढे या निचली जगह पर अंडे दे, तो माना जाता है कि सूखा पड़ेगा या कम बारिश होगी.
व्यवहार को देखकर लगाते हैं अनुमान
कृषि विशेषज्ञ मनोहर पुरोहित बताते हैं कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों के किसान टिटहरी के व्यवहार को देखकर मौसम का अनुमान लगाते हैं. उनका कहना है कि टिटहरी किस जगह और किन परिस्थितियों में अंडे दे रही है, इसे बारिश के पहले संकेत के रूप में देखा जाता है. वहीं कृषक मित्र सतीश नागर का कहना है कि टिटहरी जिस खेत में अंडे देती है, उसे बहुत उपजाऊ माना जाता है. पुरानी मान्यताओं के अनुसार, ऐसे खेतों में फसल की पैदावार बहुत अच्छी होती है और वहां जमीन के नीचे पानी मिलने की संभावना बढ़ जाती है.
विज्ञान और परंपरा का तालमेल
हालांकि, वन विभाग के अधिकारी संजय तिवारी का कहना है कि आज का आधुनिक विज्ञान इन पारंपरिक मान्यताओं की पुष्टि नहीं करता है. लेकिन यह भी सच है कि पुराने जमाने में लोग टिटहरी और अन्य पक्षियों के हाव-भाव देखकर ही मौसम का सटीक अंदाजा लगा लिया करते थे. उन्होंने कहा कि ग्रामीण समाज में टिटहरी को लेकर कई पुरानी मान्यताएं आज भी जिंदा हैं. विशेषज्ञों का भी यही मानना है कि प्रकृति हमेशा अपने इशारों से हमें पर्यावरण और मौसम के बदलावों से सचेत करती रहती है.