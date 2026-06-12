चिड़ियों का धूल में नहाना और टिटहरी के 4 अंडे...ऐसे किसान लगाते हैं भरपूर मानसून का अनुमान

टिटहरी से जुड़ी मान्यताएं

गांव के बुजुर्गों का मानना है कि चींटियों का अपने अंडे लेकर चलना, चिड़ियों का मिट्टी में नहाना और बरसात के मौसम में उड़ने वाले कीड़े-मकोड़ों की हलचल, ये सभी अच्छी बारिश के संकेत होते हैं. इसी तरह, टिटहरी को प्रकृति का जीता-जागता मौसम वैज्ञानिक माना जाता है. बुजुर्गों के अनुसार, टिटहरी के अंडों की संख्या और उसके घोंसला बनाने की जगह से बारिश का अंदाजा होता है. मान्यता है कि अगर टिटहरी चार अंडे देती है, तो मानसून में भरपूर पानी बरसता है. अगर वह ऊंचाई पर अंडे दे, तो यह अच्छी बारिश का संकेत है और अगर किसी गड्ढे या निचली जगह पर अंडे दे, तो माना जाता है कि सूखा पड़ेगा या कम बारिश होगी.