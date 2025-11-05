महाकाल नगरी में अनोखी शादी! त्रिशूल-डमरू पर बना कार्ड, सोशल मीडिया पर वायरल

Trishul Damru Wedding Card: धर्मनगरी उज्जैन में देवउठनी एकादशी के साथ शादी-ब्याह का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन इस बार शहर में एक अनोखा शादी का निमंत्रण कार्ड चर्चा का विषय बना हुआ है. आजाद नगर निवासी गोयल परिवार ने बेटे पार्थ गोयल की शादी के लिए ऐसा निमंत्रण तैयार किया है, जिसे देखकर हर कोई भावविभोर हो रहा है. परिवार ने यह कार्ड त्रिशूल और डमरू के आकार में बनवाया है, जो भगवान शिव के प्रतीक हैं. इतना ही नहीं, इस निमंत्रण में बाबा महाकाल की पवित्र भस्म भी रखी गई है, जिससे यह कार्ड भक्ति और परंपरा का अद्भुत संगम बन गया है.

गोयल परिवार के मुखिया सचिन गोयल ने बताया कि परिवार के 10 सदस्यों ने मिलकर पूरे 400 कार्ड हाथों से तैयार किए हैं. इस काम में एक महीने का समय लगा. कार्ड के डिज़ाइन में मालवा की लोक संस्कृति की झलक भी देखने को मिलती है. हर कार्ड में "मांडना" कला को दर्शाया गया है. जिसमें चावल, गेरू और सफेद मिट्टी से दीवारों या कागज पर आकृतियां बनाई जाती हैं. परिवार का उद्देश्य यह था कि शादी का कार्ड सिर्फ सूचना का माध्यम नहीं बल्कि संस्कृति, श्रद्धा और आस्था का प्रतीक बने.

कार्ड बनाने का मकसद

आमतौर पर शादी के कार्ड में पीले चावल रखने की परंपरा होती है, लेकिन गोयल परिवार ने इस परंपरा को नए रूप में पेश किया. उन्होंने कहा कि जब शादी महाकाल की नगरी में हो रही है, तो निमंत्रण में भी बाबा का आशीर्वाद शामिल होना चाहिए. इसी वजह से उन्होंने कार्ड में पीले चावल की जगह बाबा महाकाल की भस्म रखी. भस्म को पिछले दो महीनों में मंदिर से एकत्र किया गया था. परिवार का मानना है कि यह केवल निमंत्रण नहीं, बल्कि बाबा महाकाल का आशीर्वाद है जो हर मेहमान तक पहुंच रहा है.

चारों तरफ हो रही चर्चा

दूल्हे के पिता सचिन गोयल के अनुसार, हर कार्ड की लागत लगभग ₹250 आई और कुल 400 कार्ड तैयार किए गए, जिनकी कुल लागत करीब ₹1 लाख रही. उन्होंने कहा कि आजकल शादी के कार्ड अक्सर उपयोग के बाद फेंक दिए जाते हैं, लेकिन यह कार्ड ऐसा है जिसे लोग संभालकर रखेंगे. इस पूरे कार्य में परिवार के सदस्यों के साथ उज्जैन के सेवाधाम आश्रम के बच्चों ने भी सहयोग दिया. भक्ति, संस्कृति और सामाजिक संवेदना से जुड़ा यह प्रयास अब पूरे उज्जैन में प्रेरणा का विषय बन गया है.

