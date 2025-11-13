उज्जैन को मिलेगी एक और सौगात, सिंहस्थ से पहले बनेगा शनिलोक! CM मोहन ने की घोषणा

Shanilok In Ujjain: महाकाल लोक के बाद उज्जैन को एक और धार्मिक सौगात मिलने वाली है. मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने त्रिवेणी स्थित शनि मंदिर परिसर में "शनि लोक" के निर्माण की घोषणा की है. इस भव्य मंदिर का निर्माण लगभग ₹140 करोड़ की लागत से किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने यह घोषणा भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शनि मंदिर के 9वें वार्षिक अन्नकूट महोत्सव एवं संध्या भजन कार्यक्रम के दौरान की.

सिंहस्थ से पहले बनेगा शनिलोक

दरअसल, महाकाल लोक के साथ धार्मिक वैभव का प्रतीक बन चुका उज्जैन अब एक और उल्लेखनीय परियोजना की ओर अग्रसर है. मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और विकास के लिए प्रतिबद्ध है. महाकाल लोक की तर्ज पर शनि लोक का निर्माण त्रिवेणी क्षेत्र को धार्मिक दृष्टि से और भी अधिक आकर्षक बनाएगा. बता दें कि सिंहस्थ से पहले शनि लोक बनकर तैयार हो जाएगा. सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने तैयारियां तेज़ कर दी हैं. उज्जैन कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शनि लोक की डीपीआर पूरी कर ली गई है.

बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद

कलेक्टर ने बताया कि 2028 में शहर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है. उस समय, हमारे अन्य धार्मिक स्थलों पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे. शनि मंदिर एक प्रमुख स्थान होगा. इसके विकास के निर्देश प्राप्त हो चुके हैं. मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार मंदिर परिसर के विकास हेतु एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर ली गई है. लगभग 130 से 140 करोड़ रुपये की लागत वाली डीपीआर तैयार है और हम जल्द ही निविदा प्रक्रिया शुरू करेंगे.

