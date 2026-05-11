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उज्जैन में रूह कंपा देने वाला हादसा, बुजुर्ग महिला के पेट में घुसा सरिया, लोगों ने सरिया काटकर निकाला

Ujjain News-उज्जैन में महिला निर्माणाधीन नाली के गड्ढे में गिर गई. गड्ढे में खुले पड़े लोहे के सरिए उनके शरीर के आर-पास घुस गए. दर्द से कराह रही महिला को स्थानीय लोगों ने सरिया काटकर बाहर निकाला.

 

Written By  Animesh Singh|Edited By: Harsh Katare|Last Updated: May 11, 2026, 08:37 PM IST
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उज्जैन में रूह कंपा देने वाला हादसा, बुजुर्ग महिला के पेट में घुसा सरिया, लोगों ने सरिया काटकर निकाला

Steel Rod Pierces Womans Stomach-मध्यप्रदेश के उज्जैन के देसाई नगर क्षेत्र में सोमवार दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया. यहां नाली निर्माण कार्य चल रहा था और इसी नाली निर्माण कार्य के दौरान एक बुजुर्ग महिला गड्ढे में गिर गई. इस दौरान बाहर निकले लोहे के सरिए पर गिरने से बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. यह हादसा इतना खौफनाक था कि लोहे का सरिया महिला के पेट के आरपार हो गया, जिसके बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग मदद के लिए दौड़ पड़े. स्थानीय लोगों ने सरिया काटकर महिला को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया. महिला की हालत अभी गंभीर बनी हुई है.

पेट के अंदर घुसा सरिया
जानकारी के अनुसार, घटना दोपहर करीब 1.30 बजे की है. बुजुर्ग महिला घरों में काम करने का काम करती है और रोज की तरह वह अपने काम पर जाने के लिए निकली थी. वह काम पर जाने के दौरान निर्माणाधीन नाली के पास गुजर रही थी, तभी अचानक संतुलन बिगड़ने से वह यहां निकले खुले सरियों पर गिर गई. इस भीषण हादसे में एक मोटा सरिया महिला के पेट के अंदर घुस गया और दूसरी तरफ से बाहर निकल आया. 

मशीन से काटा सरिया
इस घटना के तुरंत बाद स्थानीय रहवासियों ने गजब की हिम्मत दिखाई और मौके पर मौजूद सरिए को मशीन से काटा ताकि महिला को अस्पताल ले जाया जा सके. स्थानीय लोगों ने गंभीर हालत में महिला को अस्पताल पहुंचाया. रास्ते में शहर के महापौर भी मिले, जिन्होंने स्थिति की गंभीरत को देखते हुए महिला को तत्काल उपचार दिलाने में मदद की. महिला को उज्जैन के एसएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

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एक्स-रे देख डॉक्टर हैरान
अस्पताल में डॉक्टरों ने महिला का एक्स-रे किया, जिसमें सरिया शरीर के बाएं हिस्से से अंदर घुसकर हार्ट की बॉउंड्री तक पहुंचता दिखाई दिया. डॉक्टरों के मुताबिक बीच में डायफ्राम, बड़ी और छोटी आंत जैसे महत्वपूर्ण अंग होने के कारण मामला बेहद गंभीर है. डॉक्टर सुशील गुप्ता ने बताया कि महिला को तुरंत ओटी में शिफ्ट किया गया है. सोनोग्राफी समेत अन्य जांचें कराई जा रही हैं ताकि अंदरूनी चोटों का सही आकलन हो सके. सर्जन डॉक्टर मयंक गुप्ता की टीम ऑपरेशन की तैयारी में जुटी हुई है.

16 से 20 एमएम का हो सकता है सरिया
डॉक्टरों के अनुसार, सरिया करीब 16 से 20 एमएम का हो सकता है. इस तरह के मामलों में सरिया निकालने के दौरान भी अंदरूनी अंगों को नुकसान पहुंचने का खतरा बना रहता है. फिलहाल महिला की हालत गंभीर बनी हुई है और डॉक्टरों की टीम लगातार उपचार में जुटी हुई है.

यह भी पढ़ें-किसान नेता के जिला बदर पर भड़की कांग्रेस, कलेक्टर कार्यालय का किया घेराव, दी चेतावनी

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