उज्जैन रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, 16 अक्टूबर तक कई ट्रेनें रद्द, तुरंत चेक करें लिस्ट

Ujjain Train News: रेल यात्रियों के लिए ज़रूरी खबर. उज्जैन रेलवे स्टेशन पर 11 से 16 अक्टूबर 2025 तक यार्ड रीमॉडलिंग का काम चल रहा है. इस काम के चलते प्लेटफार्म 7 और 8 को इंदौर और भोपाल रूट से जोड़ा जा रहा है, जिसके लिए रेलवे ने ट्रैक ब्लॉक कर दिया है. इसके चलते उज्जैन से गुजरने वाली लगभग 52 ट्रेनों का रूट डायवर्ट किया गया है, जिनमें से चार ट्रेनें पूरी तरह रद्द कर दी गई हैं. अगर आप 11 से 16 अक्टूबर के बीच उज्जैन आ रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है.

उज्जैन यार्ड रिमॉडलिंग शुरू

दरअसल, उज्जैन रेलवे स्टेशन पर 11 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2025 के बीच यार्ड रिमॉडलिंग का काम शुरू हो गया है, जिसका उद्देश्य प्लेटफॉर्म 7 और 8 को इंदौर और भोपाल साइड से बेहतर ढंग से जोड़ना है. इस बड़े रेलवे ब्लॉक के कारण उज्जैन से गुजरने वाली 50 से अधिक ट्रेनें प्रभावित हुई हैं.

ये 4 ट्रेनें रद्द

यार्ड रिमॉडलिंग काम के चलते उज्जैन से गुजरने वाले करीब 50 से अधिक ट्रेने प्रभावित हो रही हैं. चार ट्रेनें तो 16 अक्टूबर के लिए निरस्त की गई है. इस काम के चलते कुछ ट्रेनों का मार्ग बदला गया है. जो 4 ट्रेनें पूरी तरह रद्द की गई है उनमें 19341 नागदा-बीना एक्सप्रेस, 19342 बीना-नागदा एक्सप्रेस, 69214 इंदौर-उज्जैन पैसेंजर, 69213 उज्जैन-इंदौर पैसेंजर शामिल है.

यहां देखें ट्रेनों की लिस्ट-

वहीं 12 ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द कर दी गई हैं या उनके आरंभिक/अंतिम स्टेशन बदल दिए गए हैं. इनमें से, 69231 उज्जैन-चित्तौड़गढ़ पैसेंजर (11 से 16 अक्टूबर, 2025 तक) उज्जैन और फतेहाबाद चंद्रावतीगंज के बीच रद्द रहेगी और फतेहाबाद चंद्रावतीगंज से ही प्रस्थान करेगी. इस प्रकार लगभग 12 ट्रेनें उज्जैन स्टेशन पर नहीं रुकेंगी बल्कि फतेहाबाद, मक्सी या पिंगलेश्वर होकर चलेंगी.

वहीं, करीब 52 अप और डाउन ट्रेनों का रूट भी बदला गया है, जिससे ये उज्जैन स्टेशन पर नहीं रुकेंगी या बदले हुए रूट से चलेंगी. बीकानेर-शिरडी एक्सप्रेस शनिवार से सवाई माधोपुर, सोगरिया, गुना, बीना, भोपाल होकर चलेगी. भगत की कोठी-बिलासपुर एक्सप्रेस भी सवाई माधोपुर, गुना, बीना और भोपाल होकर चलेगी. बीकानेर-बिलासपुर एक्सप्रेस सवाई माधोपुर, गुना, बीना, भोपाल होकर चलेगी. पीआरओ खेमराज मीणा ने बताया कि ये ट्रेनें शिरडी, बिलासपुर से वापसी में भी इसी रूट का इस्तेमाल करेंगी.