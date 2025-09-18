'डॉक्टर साहब, इसी सांप ने काटा है', जिंदा सांप को हाथ में लेकर अस्पताल पहुंचा युवक, मची अफरा-तफरी
उज्जैन

'डॉक्टर साहब, इसी सांप ने काटा है', जिंदा सांप को हाथ में लेकर अस्पताल पहुंचा युवक, मची अफरा-तफरी

Ujjain News-उज्जैन के चरक अस्पताल में युवक हाथों में जिंदा सांप पकड़कर ले आया. युवक ने ड्यूटी डॉक्टरों से बोला कि इस सांप ने मुझे काट लिया है, मेरा इलाज कर दीजिए. घटना के बाद युवक को प्राथमिक उपचार दिया गया और अस्पताल में भर्ती किया गया.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 18, 2025, 05:58 PM IST
'डॉक्टर साहब, इसी सांप ने काटा है', जिंदा सांप को हाथ में लेकर अस्पताल पहुंचा युवक, मची अफरा-तफरी

MP News-मध्यप्रदेश के उज्जैन के चरक अस्पताल में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवक जिंदा सांप पकड़कर अस्पताल में आ गया. युवक के हाथों में सांप को लेकर अस्पताल में मौजूद नर्सिंग स्टाफ डर गया. सांप को लेकर पहुंचे युवक ने ड्यूटी डॉक्टरों से कहा कि इस सांप ने मुझे काट लिया है, आप मेरा इलाज कर दीजिए. अस्पताल स्टाफ ने पहले मरीज से सांप को बाहर छोड़ने की बात कही. इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सामने आया है. 

सांप के काटते ही पकड़ा
शास्त्री नगर क्षेत्र में रहने वाले सागर चौधरी टैक्सी चलाने का काम करते हैं. बुधवार को अन्नपूर्णा मंदिर के पीछे गाड़ी खड़ी करने के दौरान सागर को सांप ने काट लिया. सागर ने बताया कि जैसे ही सांप ने काटा, मैंने तुरंत उसे पकड़ लिया, क्योंकि अस्पताल में पूछेंगे कि किसने काटा है तो मैं कैसे बताता कि कौन-से सांप ने काटा है. 

अस्पताल में मची अफरा-तफरी
करीब तीन फीट लंबे सांप को लेकर जब वो अस्पताल पहुंचा तो वहां इमरजेंसी वार्ड में अफरा-तफरी मच गई. इस घटना के बाद सागर को प्राथमिक उपचार देने के बाद चरक अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन वह डिस्चार्ज लेकर चला गया.  सागर ने बताया कि यह पहला मौका था जब उसने किसी सांप को अपने हाथों से पकड़ा.

हाथों से छूट गया था सांप 
सागर का इलाज करने से पहले अस्पताल स्टाफ ने उससे सांप को बाहर छोड़कर आने को कहा. इसी दौरान सागर के हाथ से सांप छूट गया, जिसके बाद उसने बड़ी मुश्किल से उसे दोबारा पकड़ा और दोस्तों को बुलाकर पॉलीथिन में डालकर बाहर छोड़ दिया. सागर ने बताया कि घर पर मेरी लड़ाई हो गई थी और मैं बहुत गुस्से में था. इसी दौरान सांप ने मुझे काटा तो सहन नहीं हुआ और मैंने आनन-फानन में उसे पकड़ लिया.

