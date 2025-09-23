महाकाल लोक में रील बनाने पर फिर विवाद, अर्धनग्न होकर युवक ने दिखाई बॉडी, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
महाकाल लोक में रील बनाने पर फिर विवाद, अर्धनग्न होकर युवक ने दिखाई बॉडी, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

Ujjain News-उज्जैन में एक युवक ने महाकाल लोक में अर्धनग्न होकर बॉडी दिखाते हुए रील बनाई. इस रील में ज्यादातर युवतियों और महिलाओं को दिखाया गया है, जो उसकी बॉडी को देखते हुए गुजर रहे थे. इस वीडियो के सामने आने के बाद मंदिर समिति ने युवक पर कार्रवाई की बात कही है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 23, 2025, 04:10 PM IST
महाकाल लोक में रील बनाने पर फिर विवाद, अर्धनग्न होकर युवक ने दिखाई बॉडी, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

MP News-मध्यप्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकाल लोक में एक युवक ने अर्धनग्न होकर अपनी बॉडी दिखाते हुए एक रील बनाई है. जिसमें उसने उन लोगों पर फोकस किया है, जो उसकी बॉडी को देखते हुए गुजर रहे थे. इनमें ज्यादार युवतियां और महिलाएं थीं. ये वीडियो वायरल होने के बाद मंदिर समित ने युवक पर कार्रवाई की बात कही है. वीडियो में युवक ने सिर्फ केसरिया धोती पहन रखी है. 

एक हफ्ते पहले किया पोस्ट 
जानकारी के अनुसार, इंस्टाग्राम पर गोलू बंजारा नाम के अकाउंट से ये वीडियो करीब एक हफ्ते पहले ही पोस्ट किया गया है. इस वीडियो में युवक ने सिर्फ केसरिया धोती पहन रखी है. लेकिन युवक ने ऊपर कुछ नहीं पहना हुआ है. वह महाकल लोक में खड़े होकर अलग-अलग पोज दे रहा है. 

रील में फिल्मी गाने डाले
इस वीडियो में उसे कई महिला श्रद्धालु देखते हुए नजर रही हैं. इस दौरान कई लोग उसकी बॉडी देखकर सेल्फी ले रहे हैं. वहीं इस रील में फिल्मी गानें डाले गए हैं. वीडियो को लेकर हिंदूवादी संगठन भी आक्रोशित हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर लोग भी नाराज हैं. 

संस्कृति का ध्यान रखना चाहिए
इस मामले को लेकर हिंदू जागरण मंच के अर्जुन भदौरिया ने कहा कि पूर्व में भी कई वीडियो बन चुके हैं. लोगों को हमारी संस्कृति का ध्यान रखना चाहिए. सुरक्षा कर्मचारी होते हुए भी लोग रील बना रहे हैं, मंदिर परिसर में बॉडी बिल्डिंग नहीं करना चाहिए. यह धर्म-संस्कृति का स्थान है. इसे पिकनिक पॉइंट नहीं बनाएं. 

सुरक्षाकर्मी सेल्फी ले रहे
उन्होंने कहा कि रोक-टोक के बाद भी लोग महाकाल लोक में रील बना रहे हैं. जबकि लोगों को रील बनाने से रोकने के लिए क्रिस्टल कंपनी के कर्मचारियों को लगाया गया है. इसके बाद भी वीडियो में गार्ड ही युवक के साथ सेल्फी लेते दिखाई दे रहे हैं. जबकि उसे रोकना चाहिए था.

यह भी पढ़ें-दूसरे युवक के साथ डांस कर रही थी गर्लफ्रेंड, देखकर आहत हुआ बॉयफ्रेंड, सुबह होते ही..

यह भी पढ़ें Ujjain की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

