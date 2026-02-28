महाकाल मंदिर के रागी लड्डू प्रसाद पर बनाया वीडियो, युवक के खिलाफ FIR दर्ज

FIR on Content Creator-मध्यप्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के लड्डू प्रसादी को लेकर एक युवक को वीडियो जारी करना भारी पड़ गया है. वीडियो जारी करने के दो दिन बाद महाकाल मंदिर समिति ने कॉन्टेंट क्रिएटर के खिलाफ महाकाल थाने में आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया है. मंदिर समिति ने वीडियो को भ्रामक और तथ्यहीन बताया है. यह वीडियो इंस्टाग्राम आईडी _roshan_yadav2 पर जारी किया गया था. जिसमें लड्डू की गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए थे.

सोशल मीडिया पर डाला था वीडियो

जानकारी के अनुसार 25 फरवरी 2026 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें मंदिर द्वारा श्रद्धालुओं को वितरित किए जा रहे रागी लड्डू प्रसाद की गुणवत्ता पर प्रश्नचिह्न लगाया गया था. वीडियो में लड्डू टूटे हुए दिखाते हुए प्रसाद से स्वास्थ्य खराब होने का दावा किया गया. वीडियो बनाने वाले युवक ने वीडियो शेयर कर लड्डू की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए, साथ ही एक बच्ची की तबीयत खराब होने की बात भी कही थी.

स्वच्छ वातावरण में तैयार होता है लड्डू

मंदिर प्रबंध समिति ने स्पष्ट किया है कि श्रीअन्न रागी लड्डू प्रसाद रागी आटा (मिलेट), गुड़ एवं शुद्ध घी से निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप स्वच्छ वातावरण में तैयार किया जाता है. हर दिन मंदिर आने वाले हजारों श्रद्धालु इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं और अब तक किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. समिति के अनुसार रागी से बना यह प्रसाद कैल्शियम, आयरन और फाइबर का अच्छा स्रोत है.

मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं से की अपील

समिति का कहना है कि वायरल वीडियो में जानबूझकर प्रसाद को बिखेरकर प्रदर्शित किया गया, जबकि उसी वीडियो में अन्य पैकेट व्यवस्थित स्थिति में नजर आ रहे हैं. इससे वीडियो के भ्रामक होने की पुष्टि होती है. दीपोत्सव महापर्व के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा इस श्रीअन्न रागी लड्डू प्रसाद का शुभारंभ किया गया था, जिसके बाद से श्रद्धालुओं से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है.समिति ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित भ्रामक सामग्री से सावधान रहें, साथ ही किसी भी जानकारी की पुष्टि आधिकारिक स्रोतों से ही करें.

