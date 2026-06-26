उज्जैन में युवती पर चाकू से सरेआम हमला, 13 सेकेंड में 15 बार गोदा, सीसीटीवी फुटेज आया सामने

राज्य चुनें
Woman Attacked With Knife-मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले में सरेराह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. नीलगंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत माधव क्लब रोड पर स्थित प्रसिद्ध दवा बाजार में दिनदहाड़े एक युवती पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया. दवा बाजार की एक मेडिकल शॉप पर काम करने वाली युवती को एक सिरफिरे युवक ने सरेआम अपना निशाना बनाया. वारदात को बेरहमी से अंजाम देने के बाद आरोपी युवक अपना वाहन मौके पर ही छोड़कर वहां से फरार हो गया.
13 सेकंड में किए 15 से ज्यादा वार
यह पूरी खौफनाक घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि आरोपी युवक आता है और पहले युवती से कुछ बात करने लगता है. इसके बाद वह अचानक अपने पास से चाकू निकालता है और युवती पर ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर देता है. सीसीटीवी देखने पर स्पष्ट हो रहा है कि सिरफिरे ने महज 13 सेकंड के अंदर युवती पर 15 से ज्यादा बार चाकू से हमला किया. ये जानलेवा हमले युवती के सिर, पेट, गर्दन और पीठ पर किए गए. जब आस-पास के लोग चीख-पुकार सुनकर मौके पर पहुंचे, तो युवक डरकर वहां से भाग निकला.
युवती की हालत नाजुक
लहूलुहान हालत में युवती को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार जारी है. घायल युवती को पहले शासकीय चरक अस्पताल लाया गया था, लेकिन स्थिति गंभीर होने के कारण उसे तुरंत एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया, जहां उसकी हालत फिलहाल अत्यंत नाजुक बनी हुई है. पीड़िता का नाम पूजा बताया जा रहा है, जो कि बापू नगर की रहने वाली है. वहीं, हमला करने वाले आरोपी युवक की पहचान सुनील के रूप में हुई है.
पुलिस जांच और आरोपी की तलाश जारी
घटना की सूचना मिलते ही नीलगंगा थाना पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और साक्ष्य जुटाए. फिलहाल पुलिस आस-पास के अन्य सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है ताकि आरोपी के भागने के रास्ते का पता लगाया जा सके. फरार आरोपी सुनील की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीमें गठित कर दी हैं और उसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है.
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!