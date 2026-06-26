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उज्जैन में युवती पर चाकू से सरेआम हमला, 13 सेकेंड में 15 बार गोदा, सीसीटीवी फुटेज आया सामने

Ujjain News-उज्जैन के दवा बाजार में सिरफिरे युवक ने एक युवती पर 13 सेकंड में 15 से ज्यादा बार चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इस हमले में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई. यह पूरी खौफनाक वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

Written ByAnimesh SinghEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 26, 2026, 06:39 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 06:39 PM IST
उज्जैन में युवती पर चाकू से सरेआम हमला, 13 सेकेंड में 15 बार गोदा, सीसीटीवी फुटेज आया सामने
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Animesh Singh

Animesh Singh

अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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