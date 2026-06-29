उज्जैन में बीड़ी नहीं देने पर 18 साल के युवक की हत्या, सीने में तलवार घोंपकर ली जान, आरोपी गिरफ्तार

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MP Crime News-मध्यप्रदेश के नागदा में बिड़लाग्राम थाना क्षेत्र के जी ब्लॉक टापरी इलाके से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. रविवार रात बीड़ी मांगने को लेकर हुए मामूली विवाद में एक 18 वर्षीय युवक की तलवार से गोदकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान जयप्रकाश ठाकुर के रूप में हुई है. पुलिस ने मुख्य आरोपी 50 वर्षीय मोहनलाल ढोली को गिरफ्तार कर लिया है.
बीड़ी मांगने पर नहीं देने पर हुआ विवाद
पुलिस के अनुसार, जयप्रकाश और मोहनलाल एक ही मोहल्ले के रहने वाले थे. दोनों के बीच पहले से जान-पहचान थी और वे अक्सर साथ में शराब पीते थे. वारदात वाली रात भी दोनों ने साथ में शराब पी रखी थी. इसी बीच मोहनलाल ने जयप्रकाश से बीड़ी मांगी. जयप्रकाश ने बीड़ी न होने की बात कहकर मना कर दिया. इस बात पर दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई. इसी दौरान जयप्रकाश ने मोहनलाल को एक थप्पड़ मार दिया. मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव कर दोनों को अलग कर दिया.
खाट पर लेटे युवक पर किया जानलेवा हमला
विवाद शांत होने के बाद जयप्रकाश पास ही एक पड़ोसी के घर के बाहर खाट पर लेटकर मोबाइल चलाने लगा. उधर, थप्पड़ से गुस्साया मोहनलाल अपने घर गया और एक धारदार तलवार लेकर लौटा. उसने खाट पर लेटे जयप्रकाश के सीने पर तलवार से जोरदार वार कर दिया. हमला इतना खतरनाक था कि जयप्रकाश के सीने से पेट तक गहरा घाव हो गया और मौके पर उसने दम तोड़ दिया.
परिजनों ने की सख्त कार्रवाई की मांग
इस घटना के बाद से ही क्षेत्र में भारी तनाव और आक्रोश है. जयप्रकाश नागदा में अपने दादा-दादी के साथ रहता था, जबकि उसके माता-पिता काम के सिलसिले में इंदौर में रहते हैं. परिजनों का आरोप है कि इस हत्याकांड में मोहनलाल के साथ कुछ अन्य युवक भी शामिल थे. उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर पुलिस ने अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया, तो वे शव को सड़क पर रखकर उग्र प्रदर्शन करेंगे. मामले को लेकर बिड़लाग्राम थाना प्रभारी जितेंद्र पाटीदार ने बताया कि मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और परिजनों को निष्पक्ष जांच का भरोसा देकर शांत कराया गया है. फिलहाल पुलिस मामले के अन्य पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है.
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