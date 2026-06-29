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उज्जैन में बीड़ी नहीं देने पर 18 साल के युवक की हत्या, सीने में तलवार घोंपकर ली जान, आरोपी गिरफ्तार

Ujjain News-उज्जैन में शराब पीने के दौरान बीड़ी न देने और थप्पड़ मारने के विवाद में एक युवक की तलवार मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पीड़ित परिवार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन की चेतावनी दे रहा है.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 29, 2026, 01:50 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 01:50 PM IST
उज्जैन में बीड़ी नहीं देने पर 18 साल के युवक की हत्या, सीने में तलवार घोंपकर ली जान, आरोपी गिरफ्तार
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Harsh Katare

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हर्ष कटारे एक युवा और होनहार डिजिटल पत्रकार हैं. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ (MP-CG) डिजिटल टीम में बतौर सब-एडिटर कार्यरत हैं. हर्ष की पकड़ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम और समसामयिक विषयों की सटीक एवं रियल-टाइम रिपोर्टिंग में है.

साल 2023 में News18 जैसे प्रतिष्ठित न्यूज नेटवर्क से अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत करने वाले हर्ष को डिजिटल न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस की अच्छी समझ है. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के जटिल राजनीतिक समीकरणों और जमीनी खबरों (हाइपरलोकल न्यूज़) को आसान और स्पष्ट भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनका मजबूत पक्ष है.

आप हर्ष कटारे से सीधे harsh.katare@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा रियल-टाइम न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (ट्विटर) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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