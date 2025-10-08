Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2953574
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

'बाप जेल से छुड़ा लेगा'... रील बनाने वाले युवक का सुसाइड, पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप, एक दिन पहले मंगवाई थी माफी

Ujjain News-उज्जैन में एक युवक ने बुधवार सुबह फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. युवक की मौत के बाद नाराज परिजनों ने शव रखकर नारेबाजी की और चक्काजाम कर दिया. परिजनों ने पुलिस पर युवक को प्रताड़ित करने और मारपीट करने के आरोप लगाए हैं.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 08, 2025, 10:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'बाप जेल से छुड़ा लेगा'... रील बनाने वाले युवक का सुसाइड, पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप, एक दिन पहले मंगवाई थी माफी

MP News-मध्यप्रदेश के उज्जैन में पुलिस को चैलेंज देते हुए सोशल मीडिया पर रील बनाने वाले युवक ने आत्महत्या कर ली. युवक की मौत से नाराज परिजनों ने शहर के चिमनगंज मंडी चौराहे पर शव रखकर नारेबाजी की और चक्काजाम कर दिया. युवक के परिजनों ने चिमनगंज पुलिस मारपीट के आरोप लगाए. परिजनों का कहना है कि पुलिस ने मारपीट की और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था. 

पुलिस ने मंगवाई थी माफी
युवक ने सोशल मीडिया पर पुलिस को अपशब्द कहते हुए चैलेंज करने वाले वीडियो बनाया था. सोमवार रात को पुलिस ने अभिषेक चौहान और उसके दोस्त विक्की राठोर को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद दोनों के माफी मांगते हुए वीडियो सामने आए थे. जिसमें वो हाथ जोड़कर कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि अब से इस तरह की हरकत नहीं करेंगे. 

पुलिस को किया था चैलेंज 
विराटनगर में रहने वाले अभिषेक चौहान ने अपने साथी विक्की राठौर के साथ इंस्टाग्राम पर करीब 1 हफ्ते पहले एक वीडियो पोस्ट किया था. जिसमें अभिषेक चौहान पुलिस को चैलेंज कर रहा था. पुलिस ने दोनों को बंद कर दिया था. मंगलवार शाम को जमानत मिलने के बाद युवक अपने घर लौट गया था. बुधवार सुबह उठने के बाद उसने अपने कमरे में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. अभिषेक की आत्महत्या का पता चलते ही उसके परिजनों ने चक्काजाम कर दिया. परिनों ने पुलिस पर रुपए मांगने का आरोप लगाते हुए दोषी पुलिसकर्मियों को कार्रवाई की मांग की.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रेम प्रसंग के चलते जान देने की आशंका
युवक अभिषेक चौहान की मौत के मामले में परिजन पुलिस पर गंभीर आरोप लगाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. लेकिन दूसरी तरफ पुलिस इस मामले को प्रेम प्रसंग के कारण मौत होना बता रही है. पुलिस सूत्रों का कहना है कि अभिषेक चौहान ने आत्महत्या प्रेम प्रसंग के चलते की है. उसने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया था. इस वीडियो में अभिषेक एक लड़का का जिक्र करते हुए आत्महत्या करने की बात कह रहा था. 

यह भी पढ़ें-6 करोड़ की पुश्तैनी जमीन के लिए डॉक्टर बना अपराधी, भाई को कुचलने 10 लाख की दी सुपारी

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Ujjain की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

MP Crime Newsmp newsujjain news

Trending news

mp news
हद है! शराबी टीचर बच्चों को नशे में पढ़ाता मिला, धक्के मारकर निकाला गया बाहर
MP Crime News
कुत्ते का भौंकना नहीं सहा! डॉग के भौंकने पर बदमाश ने की हत्या, मालिक पर भी किया हमला
mp news
6 करोड़ की पुश्तैनी जमीन के लिए डॉक्टर बना अपराधी, भाई को कुचलने 10 लाख की दी सुपारी
Vishnu Deo Sai
लखनी साहू कौन हैं, CM विष्णु देव साय ने की तारीफ; राष्ट्रपति के हाथों मिला सम्मान
chhattisgarh news
चलती स्कूटी पर खुल्लम-खुल्ला 'रोमांस', बॉयफ्रेंड की गोद में लिपटकर बैठी गर्लफ्रेंड
bhopal new market
मनमाने तरीके से दुकानदार नहीं लगा पाएंगे दुकान, 'लक्ष्मण रेखा' खींच कर तय की गई सीमा
mp news
सिंहस्थ 2028 होगा 'हाई-टेक', पुलिस पहली बार करेगी VR का इस्तेमाल, जानिए तकनीक
Latest Ujjain News
उज्जैन थाने में घंटों बैठी रहीं EX SDM की पत्नी, अब CM योगी से लगाई न्याय की गुहार
IIIT Raipur
AI से गंदी करतूत! IIIT के छात्र ने बनाई 36 लड़कियों की अश्लील फोटो; कॉलेज पर ये आरोप
bhopal news
MP में 'बीफ' तस्करों का भंडाफोड़! सीहोर और भोपाल से पकड़े गए 6 आरोपी