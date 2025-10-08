'बाप जेल से छुड़ा लेगा'... रील बनाने वाले युवक का सुसाइड, पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप, एक दिन पहले मंगवाई थी माफी

MP News-मध्यप्रदेश के उज्जैन में पुलिस को चैलेंज देते हुए सोशल मीडिया पर रील बनाने वाले युवक ने आत्महत्या कर ली. युवक की मौत से नाराज परिजनों ने शहर के चिमनगंज मंडी चौराहे पर शव रखकर नारेबाजी की और चक्काजाम कर दिया. युवक के परिजनों ने चिमनगंज पुलिस मारपीट के आरोप लगाए. परिजनों का कहना है कि पुलिस ने मारपीट की और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया था.

पुलिस ने मंगवाई थी माफी

युवक ने सोशल मीडिया पर पुलिस को अपशब्द कहते हुए चैलेंज करने वाले वीडियो बनाया था. सोमवार रात को पुलिस ने अभिषेक चौहान और उसके दोस्त विक्की राठोर को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद दोनों के माफी मांगते हुए वीडियो सामने आए थे. जिसमें वो हाथ जोड़कर कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि अब से इस तरह की हरकत नहीं करेंगे.

पुलिस को किया था चैलेंज

विराटनगर में रहने वाले अभिषेक चौहान ने अपने साथी विक्की राठौर के साथ इंस्टाग्राम पर करीब 1 हफ्ते पहले एक वीडियो पोस्ट किया था. जिसमें अभिषेक चौहान पुलिस को चैलेंज कर रहा था. पुलिस ने दोनों को बंद कर दिया था. मंगलवार शाम को जमानत मिलने के बाद युवक अपने घर लौट गया था. बुधवार सुबह उठने के बाद उसने अपने कमरे में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. अभिषेक की आत्महत्या का पता चलते ही उसके परिजनों ने चक्काजाम कर दिया. परिनों ने पुलिस पर रुपए मांगने का आरोप लगाते हुए दोषी पुलिसकर्मियों को कार्रवाई की मांग की.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रेम प्रसंग के चलते जान देने की आशंका

युवक अभिषेक चौहान की मौत के मामले में परिजन पुलिस पर गंभीर आरोप लगाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. लेकिन दूसरी तरफ पुलिस इस मामले को प्रेम प्रसंग के कारण मौत होना बता रही है. पुलिस सूत्रों का कहना है कि अभिषेक चौहान ने आत्महत्या प्रेम प्रसंग के चलते की है. उसने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड किया था. इस वीडियो में अभिषेक एक लड़का का जिक्र करते हुए आत्महत्या करने की बात कह रहा था.

यह भी पढ़ें-6 करोड़ की पुश्तैनी जमीन के लिए डॉक्टर बना अपराधी, भाई को कुचलने 10 लाख की दी सुपारी

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Ujjain की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!