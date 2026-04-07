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चटोरों की जेब पर असर, उज्जैन का मशहूर आलू बड़ा हुआ महंगा, ₹20 से बढ़कर ₹25 हुई कीमत

Ujjain News: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर अब उज्जैन के मशहूर स्ट्रीट फूड पर भी सीधे तौर पर पड़ने लगा है. उज्जैन की प्रसिद्ध दुकानों पर मिलने वाले आलू बड़े की कीमत अब ₹20 से बढ़कर ₹25 हो गई है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 07, 2026, 12:24 PM IST
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चटोरों की जेब पर असर, उज्जैन का मशहूर आलू बड़ा हुआ महंगा, ₹20 से बढ़कर ₹25 हुई कीमत

Ujjain News:  मध्य प्रदेश के उज्जैन के लजीज पकवानों पर अब महंगाई का साया मंडरा रहा है. मध्य-पूर्व में चल रहे जंग और तनावपूर्ण भू-राजनीतिक हालात की वजह से दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता आ गई है. इसका सीधा असर भारत में कमर्शियल गैस सिलेंडरों, डीजल (परिवहन ईंधन) और खाने के तेल की कीमतों पर पड़ा है. इसके चलते उज्जैन की गलियों में बिकने वाला आम आदमी का पसंदीदा नाश्ता आलू बड़ा अब और भी महंगा हो गया है. शहर भर की ज्यादातर दुकानों ने इसकी कीमत में ₹5 की बढ़ोतरी कर दी है, और अब यह ₹25 प्रति पीस के हिसाब से बिक रहा है.

आलू बड़ा हुआ महंगा
शहर की मशहूर आलू बड़ा की दुकानों पर कीमतें अब वैसी नहीं रहीं, जैसी पहले हुआ करती थीं. कई जगहों पर जो आलू बड़ा पहले ₹20 में बिकता था, उसकी कीमत अब ₹25 तक पहुंच गई है. दुकानदारों का कहना है कि बढ़ती महंगाई, गैस सिलेंडरों की कमी, खाना पकाने वाले तेल की कीमतों में उछाल और अन्य खर्चों में बढ़ोतरी के कारण उन्हें कीमतें बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा है. दुकानदारों के अनुसार गैस सिलेंडरों की कमी सीधे तौर पर उनके खर्चों को बढ़ा रही है. इसके अलावा खाना पकाने वाले तेल की बढ़ती कीमतों ने तली हुई खाने की चीजों की उत्पादन लागत में काफी बढ़ोतरी कर दी है.

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चटोरों की जेब पर असर
खाने के शौकीनों का कहना है कि भले ही कीमतें निश्चित रूप से बढ़ी हैं, लेकिन स्वाद के कारण वे बार-बार दुकान पर पहुंच रहे हैं. कुछ लोग मानते हैं कि महंगाई की मार हर तरफ महसूस हो रही है, जिसकी वजह से उन्हें पहले के मुकाबले कम में ही गुजारा करना पड़ रहा है. शहर के कई मशहूर फ़ूड स्टॉल्स ने अपनी कीमतों की लिस्ट पहले ही बदल दी है. ग्राहक बताते हैं कि अब उन्हें पहले के मुकाबले खाने की कम मात्रा से ही संतोष करना पड़ता है. कुल मिलाकर, कुकिंग गैस, तेल और ट्रांसपोर्टेशन की बढ़ती कीमतों का असर उज्जैन के स्ट्रीट फूड बाजार पर पड़ा है.

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