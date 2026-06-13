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इंदौर की ‘छप्पन दुकान’ की तर्ज पर उज्जैन में चमकेगा नैवेद्य लोक, दुकानों के आवंटन की अवधि 7 दिन बढ़ी

Ujjain News-इंदौर की छप्पन दुकान की तर्ज पर उज्जैन के नानाखेड़ा में आधुनिक सुख-सुविधाओं से लैस नेवैद्य लोक फूड हब पूरी तरह बनकर तैयार हो गया है. मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पित इस परिसर की 34 दुकानों के आवंटन के लिए उज्जैन विकास प्राधिकरण ने आवेदन की समय सीमा 7 दिन और बढ़ा दी है.

Written ByAnimesh SinghEdited By:Harsh Katare
Published: Jun 13, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 04:48 PM IST
इंदौर की ‘छप्पन दुकान’ की तर्ज पर उज्जैन में चमकेगा नैवेद्य लोक, दुकानों के आवंटन की अवधि 7 दिन बढ़ी

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Animesh Singh

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अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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