इंदौर की ‘छप्पन दुकान’ की तर्ज पर उज्जैन में चमकेगा नैवेद्य लोक, दुकानों के आवंटन की अवधि 7 दिन बढ़ी

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Ujjain Naivedya Lok-मध्यप्रदेश के इंदौर की प्रसिद्ध ‘छप्पन दुकान’ की तर्ज पर नानाखेड़ा में विकसित नैवेद्य लोक पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसके लोकार्पण भी कर चुके हैं. अब यहां निर्मित 34 दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया जारी है, जिसके लिए उज्जैन विकास प्राधिकरण ने आवेदन की समय सीमा 7 दिन के लिए बढ़ा दी है.
ओपन स्ट्रीट मॉल की तर्ज पर विकसित
उज्जैन विकास प्राधिकरण के सीईओ संदीप सोनी ने बताया कि नैवेद्य लोक को ओपन स्ट्रीट मॉल की अवधारणा पर विकसित किया गया है. यहां लोगों को खुले वातावरण में मॉल जैसी सुविधाएं और बेहतर फूड एक्सपीरियंस मिलेगा. दुकानों के आवंटन के लिए जारी निविदा को लेकर व्यापारियों और इच्छुक आवेदकों की ओर से समय बढ़ाने का अनुरोध किया गया था, जिसके बाद अवधि में 7 दिन का विस्तार किया गया है.
34 से आधुनिक दुकानें बनाई गईं
करीब 28 हजार वर्गफीट क्षेत्र में विकसित नैवेद्य लोक में 34 आधुनिक दुकानें बनाई गई हैं. यहां शुद्ध शाकाहारी और विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लिया जा सकेगा. इसके साथ ही परिसर में सांस्कृतिक आयोजनों के लिए ओपन थिएटर, आधुनिक साउंड सिस्टम, महिला-पुरुष एवं दिव्यांगजनों के लिए प्रसाधन कक्ष, सीसीटीवी निगरानी, सर्वर रूम, आपातकालीन विद्युत व्यवस्था, पार्किंग, अंडरग्राउंड विद्युत नेटवर्क, सीवरेज और आकर्षक लैंडस्केपिंग जैसी सुविधाएं विकसित की गई हैं.
आकर्षण का केंद्र बनेगा
विकास प्राधिकरण को उम्मीद है कि दुकानों का आवंटन पूरा होते ही नैवेद्य लोक शहर के प्रमुख फूड और मनोरंजन केंद्र के रूप में स्थापित होगा तथा स्थानीय लोगों के साथ-साथ बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनेगा.
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