सावन से पहले उज्जैन में अवैध मांस-मटन दुकानों पर कार्रवाई, शहर से बाहर होंगी शिफ्ट

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Ujjain News: बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में मांस, मटन और मुर्गे की दुकानों को लेकर नगर निगम सख्त रुख अपनाने जा रहा है. महापौर मुकेश टटवाल ने बताया कि एमआईसी बैठक में शहर में संचालित मांस-मटन की दुकानों के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई, जिसके बाद अवैध दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करने और लाइसेंसधारी दुकानों को शहर से बाहर निर्धारित स्थान पर शिफ्ट करने की दिशा में काम शुरू करने का निर्णय लिया गया है.
महापौर ने बताया कि विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों द्वारा लंबे समय से शहर में मांस-मटन की दुकानों पर नियंत्रण की मांग की जा रही थी. इसी के चलते नगर निगम ने प्रस्ताव तैयार कर चर्चा के लिए रखा था. बैठक में निर्णय लिया गया कि शहर में संचालित सभी अवैध दुकानों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
17 दुकानों पर लाइसेंस
शुरुआती सर्वे में नगर निगम को जानकारी मिली है कि शहर में अवैध मांस-मटन और मुर्गे की दुकानें संचालित हो रही हैं, जबकि नगर निगम द्वारा केवल 17 दुकानों को लाइसेंस जारी किए गए हैं. खाद्य विभाग द्वारा जारी लाइसेंसों की जानकारी भी जुटाई जा रही है.
महापौर का क्या कहा ?
वहीं महापौर का कहना है कि नगर निगम कमिश्नर को विस्तृत सर्वे और कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. योजना के तहत लाइसेंसधारी दुकानों को शहर के बाहर एक निर्धारित स्थान पर व्यवस्थित रूप से स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है, ताकि धार्मिक नगरी की गरिमा बनी रहे और जिन लोगों को इन वस्तुओं की आवश्यकता हो, उन्हें भी किसी प्रकार की असुविधा न हो.
रिपोर्ट के बाद कार्रवाई
उन्होंने कहा कि सावन माह नजदीक है और मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देशानुसार खुले में मांस, मटन और मुर्गे की बिक्री पर पहले से प्रतिबंध है. ऐसे में नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा और खुले में बिक्री करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. आगे बताया कि शहर में संचालित अवैध दुकानों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं और सर्वे रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तेज की जाएगी.
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