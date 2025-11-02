यहां गधों को खिलाए गए गुलाब जामुन, खाकर खुश हुए सलमान और ऐश्वर्या! खूब जुटी भीड़

Unique Tradition In Ujjain: मध्य प्रदेश के उज्जैन में बड़नगर रोड पर लगे कार्तिक मेले का उद्घाटन अनोखे तरीके से हुआ. मेले की शुरुआत की पुरानी परंपरा गधों की पूजा करके और उन्हें गुलाब जामुन खिलाकर की गई. पार्षद कैलाश प्रजापत इस रोमांचक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए. इस मौके पर पूरे राज्य से गधे के व्यापारी अपने जानवरों को खरीदने और बेचने के लिए उज्जैन में इकट्ठा होते हैं.

कार्तिक मेले में अनोखी परंपरा

दरअसल, बड़नगर रोड पर कार्तिक मेले में एक बार फिर अनोखी परंपरा देखने को मिली. मेले का उद्घाटन गधों की पूजा करके और उन्हें गुलाब जामुन खिलाकर किया गया. गधों की मस्ती के बीच गुलाब जामुन की मिठास ने सबका दिल जीत लिया. पार्षद कैलाश प्रजापत इस दिलचस्प कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे और उनकी मौजूदगी में मेले का उद्घाटन हुआ. इस गधे मेले में पूरे प्रदेश से गधे व्यापारी पहुंचे हैं, जो अपने गधे खरीदने और बेचने के लिए उज्जैन में जमा हो रहे हैं.

गधों का यूनिक नाम

गधे बेचने वाले मनोज बाबूलाल प्रजापत और राकेश प्रजापत ने बताया कि इस मेले में गधों की कीमत 2,000 से 8,000 रुपये तक है. हालांकि आधुनिकता के इस दौर में गधों का इस्तेमाल कम हुआ है, लेकिन वे अभी भी ग्रामीण इलाकों में सामान ढोने मुख्य ज़रिया बने हुए हैं. खास बात यह है कि यहां के गधों को सलमान, शाहरुख, ऐश्वर्या, जैकलीन, शबनम और शबाना जैसे नाम दिए गए हैं, जिससे वे बाज़ार में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं.

गधे पालने वाले मनोज बाबूलाल प्रजापत बताते हैं कि, यह मेला सालों से कार्तिक पूर्णिमा से पहले लगता आ रहा है, और यह परंपरा प्रजापत समाज द्वारा निभाई जाती है. व्यापारियों को इस बार भी अच्छी बिक्री की उम्मीद है, जिससे मेले में उत्साह का माहौल है. कार्यक्रम का संचालन प्रजापत समुदाय के मुख्य महासचिव दिलीप प्रजापत ने किया.