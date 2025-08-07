उज्जैन के बुजुर्गों को खुशखबरी: तीर्थ दर्शन यात्रा के तहत चलेगी स्पेशल ट्रेन, करिए आवेदन
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2870404
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

उज्जैन के बुजुर्गों को खुशखबरी: तीर्थ दर्शन यात्रा के तहत चलेगी स्पेशल ट्रेन, करिए आवेदन

Varanasi Ayodhya Special Train: उज्जैन जिले के बुजुर्ग यात्रियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि तीर्थ दर्शन योजना के तहत स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है, जो 13 अगस्त से चलने वाली है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 07, 2025, 08:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

उज्जैन से चलेगी स्पेशल ट्रेन
उज्जैन से चलेगी स्पेशल ट्रेन

Tirth Darshan Yojana: उज्जैन से 13 अगस्त को बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी और भगवान रामलला की नगरी अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन चलने वाली है, यह ट्रेन तीर्थ दर्शन योजना के तहत चलाई जानी है, ऐसे में अगर आप उज्जैन जिले से हैं और तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते है तो ये यह खबर आपके काम की हो सकती है, क्योंकि उज्जैन के बुजुर्ग निवासियों के लिए यह अच्छा मौका है और नगर निगम उज्जैन में इसके आवेदन जमा किए जा रहे हैं. बता दें कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत अगस्त से अक्टूबर के बीच में यात्रा करवाया जाना प्रस्तावित है, जिसकी शुरुआत उज्जैन जिले में हो रही है. 

13 अगस्त को रवाना होगी ट्रेन 

यह ट्रेन 13 अगस्त को उज्जैन से रवाना होगी और लोगों को अलग-अलर तीर्थ स्थानों के दर्शन कराएगी, ऐसे में उज्जैन जिले के लोगों को इसका फायदा मिल सकता है. हालांकि केवल 60 और 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग दंपत्ति ही इस योजना के तहत यात्रा का लाभ ले सकते हैं. जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा वह भी जा सकते हैं, जबकि 65 साल से ज्यादा उम्र के आवेदक भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. 

ये भी पढ़ेंः MP के रतलाम रेल मंडल की 7 ट्रेनों के समय में हुआ बदलाव, 7 अगस्त से नई टाइमिंग लागू

उज्जैन नगर निगम में जमा हो रहे आवेदन 

उज्जैन के नगर निगम में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आवेदन जमा करवाए जा रहे हैं, जिसके लिए समय 3 बजे तक रखा गया है. हालांकि यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो आयकरदाता नहीं होगा और उज्जैन का निवासी होगा. आवेदक को आधार कार्ड, समग्र आईडी, फोटो और हेल्थ सर्टिफिकेट देना जरूरी है. 

बता दें कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्ग लोगों को अलग-अलग धार्मिक नगरियों की यात्रा कराई जाती है, उज्जैन से 13 अगस्त को स्पेशल ट्रेन 'वाराणसी-अयोध्या' रवाना होगी, जिसका लाभ यहां के लोग ले सकते हैं. 

ये भी पढ़ेंः MP के पांढुर्णा जिले में कोरोना से बुजुर्ग की मौत, क्यों परिजनों को नहीं मिला शव ?

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश  की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। आपके जिले की खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक कीजिए. उज्जैन की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक कीजिए,  जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

TAGS

ujjain special trainvaranasi ayodhya special train

Trending news

mandla news
हथकरघा बना हुनर का हथियार, मंडला में नशेड़ी युवा शराब की जगह बना रहें महंगी साड़ियां
damoh
जामा मस्जिद में बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश, मुस्लिमों ने जताई पुलिस पर आपत्ति
indore news
रक्षाबंधन पर यात्रियों को हुई परेशानी,ट्रेनों में बढ़ी वेटिंग लिस्ट,बसों का किराया..
rewa news
लीला साहू के बाद रीवा में गर्भवती महिलाओं ने उठाई आवाज, सड़क बनवाने की मांग की
CG Weather
तहलका मचाने को तैयार छत्तीसगढ़ मानसून, 7 अगस्त से 33 जिलों में बारिश का अलर्ट
mp news
MP में एग्रीमेंट हुआ महंगा, कांग्रेस ने सदन से किया वॉकआउट, हुआ जोरदार विरोध
indore news
इंदौर की महिलाओं को रक्षाबंधन का तोहफा, 9 अगस्त को फ्री हुई बस यात्रा
gwalior news
ग्वालियर में सितारों का मेला! 16 अगस्त से 'जनादेश' की शूटिंग; जाह्नवी कपूर होंगी लीड
Katni News
कटनी के देवरी हटाई गांव में इस बीमारी ने मचाया कहर, 70 से ज्यादा लोग बीमार
ujjain news
Ujjain News-अश्लील पहनावा मां-बाप की गलती? मंदिर परिसर में लगे पोस्टर ने मचाया बवाल
;