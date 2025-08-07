उज्जैन के बुजुर्गों को खुशखबरी: तीर्थ दर्शन यात्रा के तहत चलेगी स्पेशल ट्रेन, करिए आवेदन

Tirth Darshan Yojana: उज्जैन से 13 अगस्त को बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी और भगवान रामलला की नगरी अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेन चलने वाली है, यह ट्रेन तीर्थ दर्शन योजना के तहत चलाई जानी है, ऐसे में अगर आप उज्जैन जिले से हैं और तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते है तो ये यह खबर आपके काम की हो सकती है, क्योंकि उज्जैन के बुजुर्ग निवासियों के लिए यह अच्छा मौका है और नगर निगम उज्जैन में इसके आवेदन जमा किए जा रहे हैं. बता दें कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत अगस्त से अक्टूबर के बीच में यात्रा करवाया जाना प्रस्तावित है, जिसकी शुरुआत उज्जैन जिले में हो रही है.

13 अगस्त को रवाना होगी ट्रेन

यह ट्रेन 13 अगस्त को उज्जैन से रवाना होगी और लोगों को अलग-अलर तीर्थ स्थानों के दर्शन कराएगी, ऐसे में उज्जैन जिले के लोगों को इसका फायदा मिल सकता है. हालांकि केवल 60 और 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग दंपत्ति ही इस योजना के तहत यात्रा का लाभ ले सकते हैं. जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा वह भी जा सकते हैं, जबकि 65 साल से ज्यादा उम्र के आवेदक भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं.

उज्जैन नगर निगम में जमा हो रहे आवेदन

उज्जैन के नगर निगम में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आवेदन जमा करवाए जा रहे हैं, जिसके लिए समय 3 बजे तक रखा गया है. हालांकि यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो आयकरदाता नहीं होगा और उज्जैन का निवासी होगा. आवेदक को आधार कार्ड, समग्र आईडी, फोटो और हेल्थ सर्टिफिकेट देना जरूरी है.

बता दें कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्ग लोगों को अलग-अलग धार्मिक नगरियों की यात्रा कराई जाती है, उज्जैन से 13 अगस्त को स्पेशल ट्रेन 'वाराणसी-अयोध्या' रवाना होगी, जिसका लाभ यहां के लोग ले सकते हैं.

