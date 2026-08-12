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MP की बेटियों ने नेपाल की धरती पर रचा इतिहास, बैडमिंटन इंटरनेशनल डबल्स में जीता गोल्ड, चीन को दी मात

उज्जैन की विधि शर्मा और उत्कर्षा पाल ने इंडो-नेपाल इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स में चीन को हराकर गोल्ड मेडल जीता. फाइनल से पहले दोनों ने क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया और सेमीफाइनल में मलेशिया को हराया था.

Written ByPooja
Published: Aug 12, 2026, 10:35 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 10:48 PM IST
MP की बेटियों ने नेपाल की धरती पर रचा इतिहास, बैडमिंटन इंटरनेशनल डबल्स में जीता गोल्ड, चीन को दी मात

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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