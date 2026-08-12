MP की बेटियों ने नेपाल की धरती पर रचा इतिहास, बैडमिंटन इंटरनेशनल डबल्स में जीता गोल्ड, चीन को दी मात

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उज्जैन की दो बेटियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए शहर और देश का मान बढ़ाया है. सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय की छात्रा विधि शर्मा और उत्कर्षा पाल ने नेपाल में आयोजित इंडो नेपाल इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स मुकाबले में गोल्ड मेडल जीता है. दोनों खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से उनके परिवार और विश्वविद्यालय में खुशी का माहौल है.
सम्राट विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी की ओर से खेलते हुए, विधि शर्मा (तराना से) और उत्कर्षा पाल (उज्जैन से) को खेलो इंडिया के तहत चुना गया था. इन दोनों खिलाड़ियों ने पहले भी नेशनल लेवल की बैडमिंटन प्रतियोगिताओं में कई खिताब जीते हैं, लेकिन इस बार उन्हें नेपाल में आयोजित इंडो-नेपाल इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए चुना गया. इस टूर्नामेंट में उन्होंने क्वार्टर-फाइनल में इंडोनेशियाई टीम को हराया, फिर सेमी-फाइनल में मलेशिया और फाइनल में चीन को हराकर गोल्ड मेडल जीता.
खेलो इंडिया के तहत दोनों खिलाड़ियों का हुआ था चयन
नेपाल में आयोजित इस टूर्नामेंट में 25 देशों की टीमों ने हिस्सा लिया. इंटरनेशनल लेवल की इस प्रतियोगिता में विधि और उत्कर्षा ने लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए डबल्स कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया. दोनों खिलाड़ियों की बैडमिंटन में शुरू से ही रुचि रही है. वे पहले यूनिवर्सिटी और नेशनल लेवल पर भी खेल चुके हैं. दिल्ली में खेलो इंडिया पहल के तहत चुने जाने के बाद, उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला.
उज्जैन पहुंचने पर विधि-उत्कर्षा का होगा स्वागत
विधि शर्मा के पिता मुकेश शर्मा ने कहा कि यह उनके लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि उनकी बेटी ने न केवल अपने परिवार का बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है. उसने पहली बार इंटरनेशनल बैडमिंटन डबल्स प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है. उन्होंने बताया कि विधि शर्मा 15 अगस्त को उज्जैन पहुंचेंगी, जहां उनका और उनकी पार्टनर उत्कर्षा पाल का भव्य स्वागत किया जाएगा.
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