उज्जैन बनेगा MP का नया औद्योगिक हब, अडाणी और वीई जैसी 35 बड़ी कंपनियां करेंगी हजारों करोड़ का निवेश

MP Industrial Corridor: धार्मिक नगरी उज्जैन बहुत जल्द औद्योगिक हब बनने जा रहा है. यहां अडाणी सीमेंट्स, वीई कमर्शियल व्हीकल्स, अलकेम इंडिया और इको रीसाइक्लिंग लिमिटेड जैसी 35 बड़ी कंपनियां हजारों करोड़ का निवेश करने जा रही हैं.
Investment in Ujjain: बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन की पहचान की पहचान अब ना सिर्फ धार्मिक नगरी के रूप में होगी, बल्कि यह अब अपनी पहचाना औद्योगिक हब के रूप बनाने जा रही है. धार्मिक नगरी उज्जैन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई है. विक्रम उद्योगपुरी के दूसरे चरण के लिए 568 करोड़ रुपये का भूमि अधिग्रहण अवार्ड पारित हो गया है. जहां 35 से अधिक कंपनियां 6,857 करोड़ रुपये का निवेश करने के लिए तैयार हैं. इन कंपनियों के खुल जाने से करीब 20 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा.
इन गांवों की जमीन होगी अधिग्रहित
दरअसल, धार्मिक नगरी उज्जैन अब औद्योगिक नक्शे पर नया इतिहास रचने जा रहा है. विक्रम उद्योगपुरी के सेकेंड फेज के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रोसेस शुरू हो गया है. इस महत्वाकांक्षी योजना में जिन गांवों के जमीनों का अधिग्रहण किया जाएगा, उसमें सात गांव नरवर, मुंजखेड़ी, माधोपुर, कड़छा, गवाड़ी, चेनपुर हंसखेड़ी और पिपलोदा द्वारकाधीश शामिल हैं. करीब 346.178 हेक्टेयर भूमि पर एक नई उद्योग नगरी बसाने की योजना पर काम चल रहा है.
मिलेंगी स्मार्ट सिटी जैसी सुविधाएं
MPIDC के कार्यकारी निदेशक राजेश राठौड़ के मुताबिक, अब तक करीब 10 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं. उद्योगपति निवेश के लिए लगातार आ रहे हैं. इस परियोजना के तहत ना सिर्फ उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि एक आधुनिक टाउनशिप भी विकसित होगी. यहां आवासीय कॉलोनियां, स्कूल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और अस्पताल जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. जिससे यह स्मार्ट सिटी का रूप ले लेगा.
पहले फेज का काम पूरा
पहले फेज में 458.6 हेक्टेयर भूमि पर कार्य पूरा हो गया है. वहीं, अब दूसरे फेज के साथ विक्रम उद्योगपुरी का कुल क्षेत्रफल 2300 एकड़ से अधिक हो जाएगा. आने वाले समय में उज्जैन का यह हिस्सा दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का अहम हिस्सा बनेगा. इससे उज्जैन के विकास में चार चांद लग जाएगा.
दूसरे चरण में अब तक 35 कंपनियों ने रूचि दिखाई है. जिन बड़ी कंपनियों के प्रस्ताव आए हैं, उसमें कंपनियां शामिल हैं.
