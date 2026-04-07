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विक्रम यूनिवर्सिटी के एग्जाम पेपर में 'अल्लाह' पर विवादित सवाल, संगठनों ने जताई कड़ी आपत्ति; जांच के आदेश

Ujjain Vikram University News: उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के एग्जाम पेपर में धार्मिक सवाल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, जिस पर संगठनों ने आपत्ति जताई है. मामले को जांच के लिए समिति को सौंप दिया गया है और रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई होगी.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Apr 07, 2026, 05:22 PM IST
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Ujjain Vikram University News
Ujjain Vikram University News

(रिपोर्टः अनिमेष सिंह, उज्जैन)

Ujjain News: उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय में बीकॉम फाउंडेशन कोर्स के एग्जाम पेपर में पूछे गए एक धार्मिक सवाल को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. 'अल्लाह के सिवा दूसरा कोई नहीं है' जैसे प्रश्न पर कुछ संगठनों ने आपत्ति जताते हुए इसे संवेदनशील बताया है. मामले के सामने आते ही छात्रों और स्थानीय स्तर पर चर्चा तेज हो गई है, जिससे यूनिवर्सिटी प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गया है.

दरअसल, हाल ही में आयोजित बीकॉम और बीसीए फाउंडेशन कोर्स की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था. इसके विकल्पों में सोमेश्वर, खुदा, शक्तिवान और दंड देने वाला शामिल थे. सवाल को लेकर कुछ संगठनों ने विरोध दर्ज कराया और इसे अनुचित बताते हुए कार्रवाई की मांग की. विवाद बढ़ने के बाद यह मुद्दा यूनिवर्सिटी प्रशासन तक पहुंचा.
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मामला परीक्षा समिति को सौंपा गया
मामले को गंभीरता से लेते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसे जांच के लिए परीक्षा समिति को सौंप दिया है. कुलसचिव अनिल शर्मा ने बताया कि ऐसे मामलों के लिए ऑर्डिनेंस में स्पष्ट प्रक्रिया तय है. यदि कोई प्रश्न विवादित या अनुचित पाया जाता है, तो उसे विशेषज्ञों की समिति के पास भेजा जाता है, जो यह जांच करती है कि प्रश्न सिलेबस और निर्धारित मानकों के अनुरूप है या नहीं.

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जांच के आधार पर होगी कार्रवाई
उन्होंने यह भी कहा कि समिति की सिफारिश के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी. यदि किसी प्रकार की गलती पाई जाती है तो संबंधित एग्जामिनर को नोटिस दिया जाएगा और आवश्यक होने पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी. फिलहाल, जांच प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब सभी की नजर परीक्षा समिति की रिपोर्ट पर है, जिसके बाद ही स्थिति पूरी तरह साफ हो पाएगी.

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