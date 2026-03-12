उज्जैन में अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शंखनाद, विक्रम उत्सव में दिखेगा 30 देशों के सिनेमा और संस्कृति का अनूठा संगम

Ujjain Vikram Utsav 2026: मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में ऐतिहासिक विक्रम उत्सव 2026 में इस बार सिनेमा का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजन होने जा रहा है. यह 13 से 17 मार्च तक कालिदास अकादमी के अभिरंग सभागार में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ एंशिएंट स्प्लेंडर का आयोजन होगा. महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ और संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित इस महोत्सव में भारत सहित दुनिया के 30 से अधिक देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी. इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य सिनेमा के माध्यम से भारतीय आध्यात्मिक परंपरा, पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक विरासत को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना है, जिसमें कई देशों के राजनयिक और कलाकार शामिल होंगे.

महोत्सव के पहले दिन दर्शकों को 'राजा हरिश्चंद्र' और 'वामन अवतार' जैसी क्लासिक हिंदी फिल्मों के साथ-साथ गुजराती, तमिल और बंगाली सिनेमा का आनंद लेने का मौका मिलेगा. डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में उज्जैन की धार्मिक महिमा को दर्शाती '84 महादेव' विशेष आकर्षण होगी. इतना ही नहीं, वियतनाम, लाओस और इंडोनेशिया के प्राचीन मंदिरों पर आधारित फिल्में भी प्रदर्शित की जाएंगी. अंतरराष्ट्रीय खंड में जर्मनी, इजराइल, इक्वाडोर और क्यूबा जैसे देशों की फीचर फिल्में दर्शकों को विश्व सिनेमा की विविधता और संस्कृति से रूबरू कराएंगी.

उज्जैन की सांस्कृतिक पहचान

फिल्मों के साथ-साथ कालिदास अकादमी का परिसर सांस्कृतिक गतिविधियों से भी गुलजार रहेगा. 13 से 17 मार्च के दौरान शिव पुराण पर आधारित चित्रकला प्रदर्शनी और शैव परंपरा के लोक नृत्यों की प्रस्तुतियां आयोजित होंगी. इसके अलावा, 14 मार्च को घंटाघर चौक पर एक भव्य अखिल भारतीय कवि सम्मेलन सजेगा, जहां देश के नामचीन कवि अपनी कविताओं से समां बांधेंगे. यह उत्सव न केवल मनोरंजन का केंद्र होगा, बल्कि उज्जैन की कलात्मक और सांस्कृतिक पहचान को पूरी दुनिया में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी होगी आयोजित

इसी कड़ी में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय में 13 से 15 मार्च तक ज्योतिष शास्त्र पर एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी भी आयोजित की जाएगी. इसमें भारत, अमेरिका, रूस और नेपाल जैसे देशों के विद्वान भारतीय ज्योतिष में वेध परंपरा विषय पर अपने शोध साझा करेंगे. महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक डॉ. श्रीराम तिवारी से मिली जानकारी के मुताबिक, यह पूरा आयोजन उज्जैन को ज्ञान, विज्ञान और कला के वैश्विक केंद्र के रूप में पुनर्स्थापित करने का एक बड़ा प्रयास है.

रिपोर्टः अनिमेश सिंह, उज्जैन

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!