Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3138733
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

उज्जैन में अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शंखनाद, विक्रम उत्सव में दिखेगा 30 देशों के सिनेमा और संस्कृति का अनूठा संगम

Ujjain International Film Festival News: उज्जैन में ऐतिहासिक विक्रम उत्सव 2026 के अंतर्गत कालिदास अकादमी में 13 से 17 मार्च तक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ एंशिएंट स्प्लेंडर का आयोजन किया जाएगा. इस अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारत सहित दुनिया के 30 से अधिक देशों की सांस्कृतिक, पौराणिक और ऐतिहासिक विषयों पर आधारित फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Mar 12, 2026, 11:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ujjain International Film Festival News
Ujjain International Film Festival News

Ujjain Vikram Utsav 2026: मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में ऐतिहासिक विक्रम उत्सव 2026 में इस बार सिनेमा का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजन होने जा रहा है. यह 13 से 17 मार्च तक कालिदास अकादमी के अभिरंग सभागार में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ एंशिएंट स्प्लेंडर का आयोजन होगा. महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ और संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित इस महोत्सव में भारत सहित दुनिया के 30 से अधिक देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी. इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य सिनेमा के माध्यम से भारतीय आध्यात्मिक परंपरा, पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक विरासत को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करना है, जिसमें कई देशों के राजनयिक और कलाकार शामिल होंगे.

महोत्सव के पहले दिन दर्शकों को 'राजा हरिश्चंद्र' और 'वामन अवतार' जैसी क्लासिक हिंदी फिल्मों के साथ-साथ गुजराती, तमिल और बंगाली सिनेमा का आनंद लेने का मौका मिलेगा. डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में उज्जैन की धार्मिक महिमा को दर्शाती '84 महादेव' विशेष आकर्षण होगी. इतना ही नहीं, वियतनाम, लाओस और इंडोनेशिया के प्राचीन मंदिरों पर आधारित फिल्में भी प्रदर्शित की जाएंगी. अंतरराष्ट्रीय खंड में जर्मनी, इजराइल, इक्वाडोर और क्यूबा जैसे देशों की फीचर फिल्में दर्शकों को विश्व सिनेमा की विविधता और संस्कृति से रूबरू कराएंगी.

उज्जैन की सांस्कृतिक पहचान 
फिल्मों के साथ-साथ कालिदास अकादमी का परिसर सांस्कृतिक गतिविधियों से भी गुलजार रहेगा. 13 से 17 मार्च के दौरान शिव पुराण पर आधारित चित्रकला प्रदर्शनी और शैव परंपरा के लोक नृत्यों की प्रस्तुतियां आयोजित होंगी. इसके अलावा, 14 मार्च को घंटाघर चौक पर एक भव्य अखिल भारतीय कवि सम्मेलन सजेगा, जहां देश के नामचीन कवि अपनी कविताओं से समां बांधेंगे. यह उत्सव न केवल मनोरंजन का केंद्र होगा, बल्कि उज्जैन की कलात्मक और सांस्कृतिक पहचान को पूरी दुनिया में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी होगी आयोजित
इसी कड़ी में महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय में 13 से 15 मार्च तक ज्योतिष शास्त्र पर एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी भी आयोजित की जाएगी. इसमें भारत, अमेरिका, रूस और नेपाल जैसे देशों के विद्वान भारतीय ज्योतिष में वेध परंपरा विषय पर अपने शोध साझा करेंगे. महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के निदेशक डॉ. श्रीराम तिवारी से मिली जानकारी के मुताबिक, यह पूरा आयोजन उज्जैन को ज्ञान, विज्ञान और कला के वैश्विक केंद्र के रूप में पुनर्स्थापित करने का एक बड़ा प्रयास है. 

रिपोर्टः अनिमेश सिंह, उज्जैन

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Latest Ujjain News

Trending news

gwalior news
..फिर मंडप में दुल्हन ने खोल दी दूल्हे की काली सच्चाई, ग्वालियर में बैरंग लौटी बारात
mp news
दांडी मार्च की यादें हुईं ताजा, प्रहलाद पटेल की पदयात्रा से पहले कॉफी टेबल बुक लॉन्च
Singrauli Crime News
सिंगरौली में रंग लगाने के विवाद में नाबालिग की हत्या,गुस्साएं भीड़ ने फूंकी गाड़ियां
mp news
ईरान-अमेरिका-इजराइल युद्ध का एमपी में असर, श्योपुर में गैस बुकिंग सिस्टम ठप्प
cg cm news
छत्तीसगढ़ में लोगों को बड़ी राहत, बिजली के बिल पर मिलेगी बंपर डिस्काउंट, जानिए कैसे?
mp news
पिता को 10 हजार की जमानत पर छुड़ाकर लाया बेटा, पिता ने कहा- 'जा मर जा', तो दी जान
Recruitment examinations
भर्ती परीक्षा में धांधली की तो होगी उम्रकैद, 1 करोड़ तक का लगेगा जुर्माना
mp news
सागर में रूह कंपा देने वाली वारदात, मां ने 4 मासूम बेटियों को कुएं में फेंककर दी जान
Monalisa
महाकुंभ वाली मोनालिसा की कितनी है उम्र? पिता के खिलाफ जाकर मुस्लिम BF से कर ली शादी
  Monalisa
लव जिहाद के दावों पर मोनालिसा ने तोड़ी चुप्पी, बताई शादी की सच्चाई...