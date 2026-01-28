Advertisement
उज्जैन में 15 फरवरी से शुरू होगा 'विक्रमोत्सव', 19 मार्च तक क्या-क्या होगा; जानें पूरा शेड्यूल

Vikramotsav 2026 Schedule: मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में सम्राट विक्रमादित्य को समर्पित 'विक्रमोत्सव' इस वर्ष 15 फरवरी से प्रारंभ होगा, जो 19 मार्च तक आयोजित किया जाएगा. इस मेगा इवेंट के दौरान प्रस्तावित धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और व्यापारिक गतिविधियों सहित सभी कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा जारी कर दी गई है.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jan 28, 2026, 05:07 PM IST
Vikramotsav 2026: मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में सम्राट विक्रमादित्य को समर्पित एक माह से अधिक समय तक चलने वाला भव्य आयोजन 'विक्रमोत्सव' इस वर्ष 15 फरवरी से प्रारंभ होगा, जो 19 मार्च तक आयोजित किया जाएगा. मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के बाद इस मेगा इवेंट के दौरान प्रस्तावित धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और व्यापारिक गतिविधियों सहित सभी कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा जारी कर दी है.

15 फरवरी को शुभारंभ, 25 फरवरी तक नाट्य प्रस्तुतियां

सरकारी कार्यक्रम के अनुसार, विक्रमोत्सव का शुभारंभ 15 फरवरी को शिवरात्रि मेलों, भव्य कलश यात्रा और कलाकारों के समूह द्वारा प्रस्तुत 'शिवोहम' संगीतमय प्रस्तुति के उद्घाटन के साथ किया जाएगा. इसके बाद विक्रम थिएटर महोत्सव के अंतर्गत 16 से 25 फरवरी के बीच राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित नाट्य कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे, जिसमें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विषयों पर आधारित नाटक होंगे.

कठपुतली महोत्सव, बौद्धिक सम्मेलन और फिर कवि सम्मेलन

26 से 28 फरवरी के दौरान एक अंतरराष्ट्रीय इतिहास सम्मेलन, कठपुतली महोत्सव और अनुसंधान संगोष्ठी का आयोजन प्रस्तावित है. वहीं, सम्राट विक्रमादित्य के युग में न्याय व्यवस्था और शासन प्रणाली पर केंद्रित एक बौद्धिक सम्मेलन 28 फरवरी से 1 मार्च तक आयोजित किया जाएगा. इसके पश्चात 7 मार्च को अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें देशभर के प्रसिद्ध कवि भाग लेंगे.

पौराणिक फिल्मों का अंतरराष्ट्रीय महोत्सव

विक्रमोत्सव के तहत अन्य प्रमुख कार्यक्रमों में 20 से अधिक देशों की प्रविष्टियों के साथ पौराणिक फिल्मों का एक अंतरराष्ट्रीय महोत्सव, वेद अंताक्षरी तथा गुड़ी पड़वा के अवसर पर रामघाट और दत्त अखाड़ा में सूर्योदय पूजा शामिल हैं. यह आयोजन धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और बौद्धिक विमर्श का अनूठा संगम प्रस्तुत करेगा. कार्यक्रम के अंतिम दिन, 19 मार्च को, वर्ष प्रतिपदा और सृष्टि आरंभ दिवस के अवसर पर 'उज्जयिनी गौरव दिवस' के रूप में मनाया जाएगा. सरकार के अनुसार, इस दिन शिप्रा नदी के तट पर मुख्य समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें सम्राट विक्रमादित्य पुरस्कार का वितरण, विक्रम पंचांग 2082-83 का विमोचन, 'अर्शा भारत' के दूसरे संस्करण का लोकार्पण तथा नृत्य-नाट्य प्रस्तुति 'महादेव की नदी कथा' प्रमुख आकर्षण होंगे.

CM मोहन यादव का अधिकारियों को निर्देश

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि विक्रमोत्सव में सम्राट विक्रमादित्य के व्यक्तित्व और कृतित्व के सभी आयामों की प्रभावी और व्यापक प्रस्तुति सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपराओं और सांस्कृतिक निरंतरता को सशक्त बनाए रखने के लिए नई पीढ़ी को सम्राट विक्रमादित्य के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक योगदान से परिचित कराना अत्यंत आवश्यक है. सीएम मोहन यादव ने यह भी निर्देश दिए कि विज्ञान महाविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों को विक्रमोत्सव से जोड़ा जाए, ताकि सम्राट विक्रमादित्य के वैज्ञानिक दृष्टिकोण और कालगणना, खगोल विज्ञान तथा प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े पहलुओं को उजागर करने वाले विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा सकें. (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)

