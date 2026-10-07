PM मोदी के 25 साल पूरे होने पर 'विकसित भारत संकल्प सभा': CM मोहन यादव ने थामी मशाल, बोले- 21वीं सदी भारत की होगी!

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यह अविरत सेवा यात्रा जनता के अटूट विश्वास से जुड़कर एक सशक्त और समर्थ "विकसित भारत" के निर्माण की दिशा में अटूट संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है. प्रधानमंत्री मोदी की गौरवशाली सेवा यात्रा संघर्ष से संकल्प तक, संगठन से शासन तक और गुजरात से लेकर देश के नेतृत्व तक करोड़ों भारतीयों के विश्वास, समर्पण और सेवा की प्रेरणादायी कहानी है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सार्वजनिक जीवन के सेवाकाल में "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" के भाव के साथ समाज के प्रत्येक वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का निरंतर प्रयास किया है. प्रधानमंत्री मोदी के सेवा, सुशासन और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाने तथा सेवा के इस उत्सव को जनभागीदारी का स्वरूप देने में प्रत्येक कार्यकर्ता की भूमिका महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि हम सभी मिलकर सेवा और समर्पण के इस महाअभियान में सहभागी बनें तथा राष्ट्र निर्माण के संकल्प को और अधिक मजबूत बनाएं.