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PM मोदी के 25 साल पूरे होने पर 'विकसित भारत संकल्प सभा': CM मोहन यादव ने थामी मशाल, बोले- 21वीं सदी भारत की होगी!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने पर 7 अक्टूबर को 'विकसित भारत संकल्प सभा' कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उज्जैन के आस्था गार्डन से वर्चुअली सहभागिता की.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 07, 2026, 02:14 PM IST|Updated: Oct 07, 2026, 02:14 PM IST
PM मोदी के 25 साल पूरे होने पर 'विकसित भारत संकल्प सभा': CM मोहन यादव ने थामी मशाल, बोले- 21वीं सदी भारत की होगी!

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