उज्जैन के तराना में हिंसक झड़प, धारा-144 लागू, बसों में तोड़फोड़, कई लोग घायल

Ujjain News: उज्जैन जिले के तराना गुरुवार की शाम दो पक्षों में विवाद के बाद शहर में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन गई. बताया जा रहा है कि यहां विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से जुड़े एक कार्यकर्ता पर धर्म विशेष के लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, जिससे हंगामा शुरू हो गया. वहीं इस दौरान बस स्टेंड पर खड़ी बसों में जमकर तोड़फोड़ की गई, ऐसे में हालात बिगड़ता देख पुलिस ने लोगों को बलपूर्वक खदेड़ा, जबकि शहर की स्थिति को देखते हुए यहां धारा-144 लागू की गई है.

तराना में पुलिस बल तैनात

तराना शहर में स्थिति को देखते हुए जिला मुख्यालय से बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया है, अभी माहौल शांतिपूर्ण है और स्थिति नियंत्रण में है. लेकिन यहां सावधानी बरती जा रही है. दरअसल, पूरा घटनाक्रम इस प्रकार है कि तराना के ही रहने वाले विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता सोहिल ठाकुर तराना में आरएसएस कार्यालय के पास बने राम मंदिर के पास बेठे हुए थे. इसी दौरान एक धर्म विशेष के युवक से किसी बात को लेकर विवाद हुआ और अचानक से सोहेल ठाकुर पर हमला कर दिया. जिसके बाद उसके रिश्तेदार उसे बचाने पहुंचे और मामला एकदम से विवाद में बदल गया. घटना के बाद सोहेल ठाकुर को घायल होने के बाद इलाज के लिए उज्जैन जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

वहीं घटना की जानकारी लगते ही तराना में बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताया. विवाद बढ़ता देख एसपी प्रदीप शर्मा ने तत्काल बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात किया. मामले में पुलिस ने करीब आधा दर्जन लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है. घायल सोहेल ठाकुर के परिजनों का कहना है कि सोहिल संघ कार्यालय के पास बैठा था तभी एक मुस्लिम युवक आया और गाय परिवहन वालों से दूर रहने को कहा और अचानक से हमला कर दिया.

एसपी बोले-स्थिति नियंत्रण में है

मामले में उज्जैन जिले के एसपी प्रदीप शर्मा ने कहा की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. मामले में 6 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है. कुछ लोगों ने आक्रोशित होकर वाहनों में तोड़फोड़ की थी उन्हें समझाएं दी गई है. वहीं घायल का उज्जैन जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है, जिनकी स्थिति ठीक बताई जा रही है.

उज्जैन से अनिमेष सिंह की रिपोर्ट

