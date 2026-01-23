Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3083362
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhउज्जैन

उज्जैन के तराना में हिंसक झड़प, धारा-144 लागू, बसों में तोड़फोड़, कई लोग घायल

Ujjain Tarana Controversy: उज्जैन जिले के तराना में गुरुवार रात अचानक से सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन गई, जिसके बाद पूरे शहर में धारा-144 लागू हो की गई है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 23, 2026, 07:26 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

उज्जैन के तराना में विवाद
उज्जैन के तराना में विवाद

Ujjain News: उज्जैन जिले के तराना गुरुवार की शाम दो पक्षों में विवाद के बाद शहर में सांप्रदायिक तनाव की स्थिति बन गई. बताया जा रहा है कि यहां विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से जुड़े एक कार्यकर्ता पर धर्म विशेष के लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे, जिससे हंगामा शुरू हो गया. वहीं इस दौरान बस स्टेंड पर खड़ी बसों में जमकर तोड़फोड़ की गई, ऐसे में हालात बिगड़ता देख पुलिस ने लोगों को बलपूर्वक खदेड़ा, जबकि शहर की स्थिति को देखते हुए यहां धारा-144 लागू की गई है. 

तराना में पुलिस बल तैनात 

तराना शहर में स्थिति को देखते हुए जिला मुख्यालय से बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया है, अभी माहौल शांतिपूर्ण है और स्थिति नियंत्रण में है. लेकिन यहां सावधानी बरती जा रही है. दरअसल, पूरा घटनाक्रम इस प्रकार है कि तराना के ही रहने वाले विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता सोहिल ठाकुर तराना में आरएसएस कार्यालय के पास बने राम मंदिर के पास बेठे हुए थे. इसी दौरान एक धर्म विशेष के युवक से किसी बात को लेकर विवाद हुआ और अचानक से सोहेल ठाकुर पर हमला कर दिया. जिसके बाद उसके रिश्तेदार उसे बचाने पहुंचे और मामला एकदम से विवाद में बदल गया. घटना के बाद सोहेल ठाकुर को घायल होने के बाद इलाज के लिए उज्जैन जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः CM मोहन उज्जैन में फहराएंगे तिरंगा, ये सीनियर मंत्री रहेंगे छुट्टी पर, ये रही लिस्ट

वहीं घटना की जानकारी लगते ही तराना में बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने आक्रोश जताया. विवाद बढ़ता देख एसपी प्रदीप शर्मा ने तत्काल बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात किया. मामले में पुलिस ने करीब आधा दर्जन लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है. घायल सोहेल ठाकुर के परिजनों का कहना है कि सोहिल संघ कार्यालय के पास बैठा था तभी एक मुस्लिम युवक आया और गाय परिवहन वालों से दूर रहने को कहा और अचानक से हमला कर दिया. 

एसपी बोले-स्थिति नियंत्रण में है

मामले में उज्जैन जिले के एसपी प्रदीप शर्मा ने कहा की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. मामले में 6 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है. कुछ लोगों ने आक्रोशित होकर वाहनों में तोड़फोड़ की थी उन्हें समझाएं दी गई है. वहीं घायल का उज्जैन जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है, जिनकी स्थिति ठीक बताई जा रही है. 

उज्जैन से अनिमेष सिंह की रिपोर्ट

ये भी पढ़ेंः बसंत पंचमी पर छावनी में तब्दील धार, 10 साल बाद पूजा-नमाज एक साथ, ड्रोन से निगरानी

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

tarana in ujjaintarana disputeujjain news

Trending news

Chhattisgarh Waqf Board
छत्तीसगढ़ के सभी मस्जिदों-इमामबाड़ों में शान से लहराएहा तिरंगा, वक्फ बोर्ड का ऐलान
cg raipur news
फिल्म निर्माता मोहित साहू पर गर्लफ्रेंड को पीटने का आरोप; अस्पताल में भर्ती पीड़िता
Chhattisgarh police news
IPS संजीव शुक्ला बने रायपुर के पहले पुलिस कमिश्नर, छत्तीसगढ़ में बड़ा फेरबदल
janjgir champa news
छत्तीसगढ़ में गूंजी सनातन परंपरा, वैदिक विधि से 210 परिवारों की घर वापसी
satna news
थाने की खबर सुनते ही पिता को आया सदमा, सोहौला में शिक्षक की हार्ट अटैक से मौत
Chhattisgarh CM
'75 लाख करोड़ GSDP का लक्ष्य...', सीएम साय ने बताया प्रदेश के विकास का रोडमैप
chhattisgarh news
नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन तय, डिप्टी CM विजय शर्मा ने बताया कैसे बदल रही तस्वीर
chhattisgarh news
विकसित छत्तीसगढ़ की रखी आधारशिला, डिप्टी CM अरुण साव ने गिनाईं सरकार की उपलब्धियां
chhattisgarh news
'हर मोर्चे पर महिलाओं को बना रहे सशक्त...', ZEE MP-CG के मंच पर बोलीं मंत्री
indore news
बदले की आग में प्रेमी ने रची साजिश, पूर्व प्रेमिका के ससुराल भेजता था अश्लील खत