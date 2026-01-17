Advertisement
इंदौर वनडे मैच से पहले महाकाल के दरबार पहुंचे विराट कोहली, शिव भक्ति में दिखे लीन, कुलदीप यादव भी साथ

Ujjain News: भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और कुलदीप यादव शनिवार को उज्जैन में बाबा महाकाल मंदिर पहुंचे. इस दौरान दोनों खिलाड़ियों ने सुबह 4 बजे होने वाली भस्म आरती में हिस्सा लिया.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Jan 17, 2026, 07:49 AM IST
इंदौर वनडे मैच से पहले महाकाल के दरबार पहुंचे विराट कोहली, शिव भक्ति में दिखे लीन, कुलदीप यादव भी साथ

Virat Kohli and Kuldeep Yadav: 18 जनवरी को इंदौर में भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच होने वाले वनडे मैच से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी लगातार महाकालेश्वर मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए उज्जैन जा रहे हैं. शनिवार को भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विराट कोहली और कुलदीप यादव बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे. दोनों खिलाड़ियों ने सुबह 4 बजे होने वाली भस्म आरती में हिस्सा लिया और नंदी हॉल में बैठे, जहां उन्होंने भगवान शिव की भक्ति में लीन होकर करीब दो घंटे तक भगवान महाकाल की पूजा-अर्चना की.

भस्म आरती के दौरान विराट कोहली और कुलदीप यादव भगवान शिव की भक्ति में पूरी तरह डूबे हुए दिखे.  उन्होंने नंदी हाल में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप किया और आध्यात्मिक वातावरण में समय बिताया.  इसके बाद, उन्होंने जल चढ़ाया और गर्भगृह की दहलीज से बाबा महाकाल के दर्शन किए.

इंदौर पहुंची क्रिकेट टीम
दरअसल, भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच वनडे मैच 18 जनवरी को इंदौर में खेला जाना है. भारतीय क्रिकेट टीम पहले ही इंदौर पहुंच चुकी है. शनिवार को विराट कोहली और कुलदीप यादव ने मंदिर परिसर में करीब दो घंटे बिताए और नंदी हॉल में बैठकर बाबा महाकाल की भस्म आरती देखी. श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति ने दोनों खिलाड़ियों को प्रसाद और बाबा महाकाल की तस्वीर देकर सम्मानित किया. उन्होंने जल भी चढ़ाया और गर्भगृह के प्रवेश द्वार से बाबा महाकाल के दर्शन किए.

यह भी पढ़ें: बाबा महाकाल की शरण में टीम इंडिया के कोच, भस्म आरती में शामिल, 18 जनवरी इंदौर में मुकाबला

 

महाकाल मंदिर में क्रिकेटरों का तांता
बता दें कि एक दिन पहले ही भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर और खिलाड़ी केएल राहुल महाकाल मंदिर गए थे. इस दौरान वे भस्म आरती में शामिल हुए थे. उन्होंने नंदी हॉल से भस्म आरती देखी और फिर भगवान महाकाल की पूजा-अर्चना की थी. वैसे तो पूरे साल VIP भक्त महाकाल मंदिर आते रहते हैं, लेकिन जनवरी में क्रिकेटरों के आने की संख्या बढ़ गई है. 1 जनवरी को भारतीय महिला क्रिकेट टीम की नौ सदस्यों ने महाकाल मंदिर में भस्म आरती में हिस्सा लिया था. उम्मीद है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे वनडे मैच के दौरान भारतीय टीम के कई और सदस्य महाकाल मंदिर जाएंगे.

