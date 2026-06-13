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Ujjain News: उज्जैन में साइबर धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला सामने आया है. सांची दुग्ध संघ ट्रेनिंग सेंटर के उप महाप्रबंधक दीपक कुमार को ठगों के जाल में फंसकर 1 करोड़ 77 लाख रुपये गंवाने पड़े. शेयर बाजार में भारी मुनाफे का लालच देकर ठगों ने उनसे तीन महीने तक अलग-अलग खातों में पैसे जमा करवाए. मामले की जांच करते हुए उज्जैन की स्टेट साइबर पुलिस ने भोपाल से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.
व्हाट्सएप ग्रुप में दिखाए फर्जी मुनाफे
पुलिस के अनुसार दीपक कुमार को कुछ समय पहले S108 Kotak Wealth Insights नाम के एक WhatsApp ग्रुप में जोड़ा गया था. इस ग्रुप में अक्सर शेयर बाजार से रोजाना होने वाली कमाई के बारे में दावे किए जाते थे. कई सदस्य लगातार अपने मुनाफे के स्क्रीनशॉट शेयर करते थे, जिससे उन्हें भी निवेश करने का भरोसा हुआ. इसके बाद ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर्स ने उनसे "Neo Kot Pro" नाम का एक ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करवाया. उनके आधार और पैन कार्ड की जानकारी का इस्तेमाल करके ऐप पर एक अकाउंट बनाया गया. शुरू में उन्हें ₹50,000 निवेश करने के लिए मनाया गया और ऐप में मुनाफा दिखाया गया. इससे भरोसा बढ़ा और धोखेबाजों ने धीरे-धीरे निवेश के नाम पर उनसे अलग-अलग बैंक अकाउंट्स में पैसे जमा करवाना शुरू कर दिया.
1.77 करोड़ की ठगी
दीपक कुमार ने लगभग तीन महीनों में 31 बार अलग-अलग अकाउंट्स में कुल 1 करोड़ 77 लाख रुपये जमा किए. जब उन्होंने अपनी रकम निकालने की कोशिश की, तो धोखाधड़ी करने वालों ने IPO अलॉटमेंट का बहाना बनाकर उनसे और 1 करोड़ 70 लाख रुपये जमा करने को कहा. तब उन्हें एहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है और उन्होंने राज्य की साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.
भानु चौरसिया को किया गिरफ्तार
जांच के दौरान मिले डिजिटल सबूतों और तकनीकी जानकारी के आधार पर साइबर पुलिस की एक टीम भोपाल पहुंची और 25 साल के भानु चौरसिया को गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उस पर कर्ज था और उसने पैसे के बदले दूसरों को अपना बैंक अकाउंट इस्तेमाल करने दिया था. पुलिस के मुताबिक धोखाधड़ी से मिले पैसों में से लगभग ₹2.5 लाख उसके अकाउंट में जमा किए गए थे. जांच में यह भी पता चला कि उसका बैंक अकाउंट देश भर में दर्ज साइबर अपराध की 29 शिकायतों से जुड़ा हुआ था.
साइबर पुलिस ने की अपील
राज्य साइबर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अनजान WhatsApp ग्रुप, फर्ज़ी ट्रेडिंग ऐप या ऐसी ही दूसरी स्कीम के जरिए ज्यादा मुनाफे के लालच में आकर निवेश न करें. कोई भी निवेश करने से पहले पूरी तरह से जांच-पड़ताल करना जरूरी है.
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