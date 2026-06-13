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इस ऐप से रहें सावधान! उज्जैन में अधिकारी से 1.77 करोड़ की ठगी, व्हाट्सएप ग्रुप से शुरू हुआ खेल

Ujjain News: उज्जैन में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें सांची मिल्क यूनियन के डिप्टी जनरल मैनेजर को स्टॉक मार्केट में निवेश के नाम पर ₹1.77 करोड़ का चूना लगाया गया. उन्हें S108 Kotak Wealth Insights नाम के एक WhatsApp ग्रुप में जोड़ा गया और भारी मुनाफे का लालच दिया गया.

Written ByAnimesh SinghEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jun 13, 2026, 10:33 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 10:33 AM IST
इस ऐप से रहें सावधान! उज्जैन में अधिकारी से 1.77 करोड़ की ठगी, व्हाट्सएप ग्रुप से शुरू हुआ खेल

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Animesh Singh

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अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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