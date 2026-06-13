व्हाट्सएप ग्रुप में दिखाए फर्जी मुनाफे

पुलिस के अनुसार दीपक कुमार को कुछ समय पहले S108 Kotak Wealth Insights नाम के एक WhatsApp ग्रुप में जोड़ा गया था. इस ग्रुप में अक्सर शेयर बाजार से रोजाना होने वाली कमाई के बारे में दावे किए जाते थे. कई सदस्य लगातार अपने मुनाफे के स्क्रीनशॉट शेयर करते थे, जिससे उन्हें भी निवेश करने का भरोसा हुआ. इसके बाद ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर्स ने उनसे "Neo Kot Pro" नाम का एक ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करवाया. उनके आधार और पैन कार्ड की जानकारी का इस्तेमाल करके ऐप पर एक अकाउंट बनाया गया. शुरू में उन्हें ₹50,000 निवेश करने के लिए मनाया गया और ऐप में मुनाफा दिखाया गया. इससे भरोसा बढ़ा और धोखेबाजों ने धीरे-धीरे निवेश के नाम पर उनसे अलग-अलग बैंक अकाउंट्स में पैसे जमा करवाना शुरू कर दिया.