15 नहीं...11 अगस्त को मनाया जाएगा स्वतंत्रता दिवस, उज्जैन में निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा, जानिए वजह

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Independence Day: देशभर में स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन उज्जैन में एक अनूठी परंपरा आज भी निभाई जा रही है. यहां स्वतंत्रता दिवस अंग्रेजी तारीख के बजाय उस तिथि पर भी मनाया जाता है, जिस दिन भारत को आजादी मिली थी. इस साल श्रावण कृष्ण चतुर्दशी तिथि 11 अगस्त को पड़ रही है, इसलिए इसी दिन विशेष आयोजन किए जाएंगे.
प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य अक्षत व्यास ने बताया कि सनातन संस्कृति में अधिकांश व्रत, पर्व और त्योहार तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं. दीपावली, रक्षाबंधन, दशहरा और होली जैसे सभी प्रमुख पर्व तिथि आधारित हैं, इसलिए उनका मानना है कि स्वतंत्रता दिवस भी उसी तिथि पर मनाया जाना चाहिए, जिस तिथि पर देश को आजादी मिली थी.
15-08-1947 को श्रावण कृष्ण चतुर्दशी थी
उन्होंने बताया कि 15 अगस्त 1947 को श्रावण कृष्ण चतुर्दशी तिथि थी. इसी परंपरा का पालन करते हुए उनके परिवार में वर्षों से तिथि के अनुसार भी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है उन्होंने यह भी बताया कि वर्ष 1947 में स्वतंत्रता का शुभ मुहूर्त उनके परदादा एवं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सूर्यनारायण व्यास ने निर्धारित किया था.
मंदिर तक निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा
आचार्य अक्षत व्यास के अनुसार, 11 अगस्त को उनके पुराने निवास से मंदिर तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी. इसके बाद भगवान गणेश को ध्वज अर्पित किया जाएगा तथा ध्वज और गणेशजी का पूजन होगा. कार्यक्रम में महाआरती, देशभक्ति के गीत, भारत माता के जयघोष और मंदिर के शिखर पर तिरंगा ध्वज स्थापित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य नई पीढ़ी को यह संदेश देना है कि सनातन परंपरा में तिथि का विशेष महत्व है और स्वतंत्रता दिवस को उसकी मूल तिथि के साथ भी स्मरण किया जाना चाहिए.
क्यों मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस ?
स्वतंत्रता दिवस भारत के सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्वों में से एक माना जाता है. हर साल 15 अगस्त को पूरा देश यह दिन मनाता है, क्योंकि इसी दिन 1947 में भारत को लगभग 200 साल की ब्रिटिश गुलामी से आजादी मिली थी. अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक, साल 2026 में भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और आजादी के 79 साल पूरे करेगा. लेकिन हिंदु कैलेंडर के मुताबिक, इस साल स्वतंत्रता दिवस 11 अगस्त को मनाया जाएगा. उज्जैन में तिरंगा यात्रा भी निकाली जाएगी.
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