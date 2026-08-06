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15 नहीं...11 अगस्त को मनाया जाएगा स्वतंत्रता दिवस, उज्जैन में निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा, जानिए वजह

Ujjain News: देश में हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन इस साल उज्जैन में 11 अगस्त को मनाया जाएगा. इसके पीछे की वजह यह है कि श्रावण कृष्ण चतुर्दशी तिथि 11 अगस्त को पड़ रही है. क्योंकि 15 अगस्त 1947 को श्रावण कृष्ण चतुर्दशी तिथि थी.

Written ByAnimesh SinghEdited ByManish kushawah
Published: Aug 06, 2026, 10:19 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 10:32 PM IST
15 नहीं...11 अगस्त को मनाया जाएगा स्वतंत्रता दिवस, उज्जैन में निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा, जानिए वजह
Image Credit: ZEE MEDIA

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Animesh Singh

Animesh Singh

अनिमेष सिंह उज्जैन, मध्यप्रदेश के पत्रकार हैं और वर्तमान में ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं. मीडिया क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले अनिमेष राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक और सामाजिक विषयों की ग्राउंड रिपोर्टिंग में विशेष पहचान रखते हैं. वे पूर्व में अन्य नेशनल न्यूज़ टीवी चैनलों में रिपोर्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने सहारा समय न्यूज़ नेटवर्क (नोएडा) के असाइनमेंट डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में भी कार्य किया है. डिजिटल पत्रकारिता और फील्ड रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता में स्नातक किया है और ऑनलाइन ट्रेनिंग से डिजिटल पत्रकारिता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है.

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