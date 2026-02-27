Advertisement
Holika Dahan 2026: एमपी में सबसे पहले कहां किया जाता है होलिका दहन? जानिए इसके पीछे की रहस्यमयी कहानी

Holika Dahan On Mahakaleshwar Temple: होली का त्योहार आने वाला है, इस दिन के लिए लोग अलग-अलग की तैयारियों में जुटे हुए हैं. होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है, होलिका दहन का त्योहार बुराई पर अच्छी की जीत के प्रतीक के रूप में जाना जाता है. क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे होलिका दहन कहां और क्यों किया जाता है. आइए जानते हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Feb 27, 2026, 03:46 PM IST
Holika Dahan On Mahakaleshwar Temple

Holika Dahan 2026: हर साल चैत्र के महीने में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से होली का त्योहार मनाया जाता है. इसके एक दिन पहले फाल्गुन महीने की पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है. बता दें, होलिका दहन का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है. इस साल फाल्गुन महीने की पूर्णिमा 3 मार्च को पड़ रही है. ऐसे में 3 मार्च के दिन होलिका दहन किया जाएगा.  

बता दें कि इसके अगले दिन चार मार्च को रंगों से होली खेली जाएगी. कहा जाता है कि होलिका दहन को छोटी होली भी कहा जाता है. मान्यता यह है कि होलिका की पवित्र अग्नि में सभी तरह की नकारात्म शक्तियों और कष्टों को समाप्त करने की शक्ति है. इस लिए होलिका दिन के दिन पूजा भी अवश्य की जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में होलिका दहन सबसे पहले कहां और क्यों किया जाता है. 

कहां मनाई जाती है होली
दरअसल, महाकाल को उज्जैन का राजा माना जाता है. इसी लिए मध्य प्रदेश के उज्जैन में सबसे पहले होलिका दहन किया जाता है. पुरानी परंपरा के मुताबिक, प्रजा पहले अपने राजा के घर ही उत्सव मनाती है. उसके बाद अपने घर उत्सव मनाती है. सबसे खास बात यह है कि होलिका दहन के दिन मंदिर में सबसे पहले पूजा और संध्या आरती की जाती है. इसके बाद पुजारियों के मंत्रोच्चार के साथ मंदिर प्रांगण में होलिका दहन किया जाता है. मान्यता यह है कि महाकाल दरबार में होलिका दहन करने से नगर की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है. 

दूर-दूर से आते हैं लोग
उज्जैन में महाकाल दर्शन के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं. महाकाल मंदिर का होलिका दहन सिर्फ लकड़ियों और उपलो का जलना भर नहीं है, बल्कि यह शिव और शक्ति के प्रति अटूट विश्वास का त्योहार माना जाता है. मंदिर में होने वाले इस आयोजन से पहले महाकाल बाबा को गुलाल अर्पित किए जाते हैं. उसके बाद, फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या को मंदिर परिसर में होलिका दहन के बाद, उस पवित्र अग्नि की राख यानी विभूति को अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में होने वाली विशेष भस्म आरती में उपयोग किया जाता है. इसी ताजी राख से भगवान महाकाल का दिव्य शृंगार किया जाता है.

